Yarım asırlık ayakkabı devi iflas etti! 50 yıllık dev firma tek gecede kapandı
Ayakkabı sektöründe deprem devam ederken, yarım asırlık ayakkabı devi de iflas edenler kervanına katıldı. 50 yıllık dev firma, tek bir günde bütün geçmişini tozlu raflara gömdü.
Bu hafta birçok sektörden onlarca firma iflas başvurusunda bulunurken, yaşanan hengame İngiltere’de büyük bir dalgalanmaya yol açtı.
Ülkede son günlerde çok sayıda firma iflas başvurusunda bulunurken, buna son olarak yarım asırlık bir ayakkabı devi de dahil oldu.
İngiltere'nin Londonderry kentinde Strand Road üzerindeki ikonik mağazasıyla 50 yılı aşkın süredir hizmet veren Houston’s Footwear, resmi olarak iflas (administration) sürecine girdiğini açıkladı.