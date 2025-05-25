Yarın hesaplara yatıyor! 4 şirketten temettü müjdesi: Bu hisselere sahipseniz kontrol edin
Borsa İstanbul'da temettü takvimi işlemeye devam ediyor. Pazartesi günü yatırımcılarına 4 şirketten temettü ödemesi yapacak.
Borsa İstanbul’da 26 Mayıs Pazartesi günü dört şirket, yatırımcılarına temettü ödemesi yapacak. Halka açık bu şirketlerin kar payı dağıtımları yarın başlayacak. Temettü ödemeleri, hisse sahiplerinin hesaplarına aktarılacak.
İşte yarının temettü takvimi…
Lokman Hekim Engürüsağ Sağlık A.Ş. (LKMNH)
Şirket, hisse başı 0,2083333 TL brüt, 0,1770833 TL net temettü dağıtacak.
Temettü tarihi: 26 Mayıs 2025. (1. taksit)
Coca-Cola İçecek A.Ş. (CCOLA)
Şirket, hisse başı 1,0721999 TL brüt, 0,9113699 TL net temettü dağıtacak.
Temettü tarihi: 26 Mayıs 2025