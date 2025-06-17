Yarın hesaplarınızı mutlaka kontrol edin: Lot başına tam 3,40 TL temettü müjdesi!
Yatırımcıların merakla beklediği temettü ödemeleri yarın gerçekleşiyor. 4 halka açık şirketin temettü ödemeleri yarın hesaplara yatacak.
Borsada işlem gören halka açık şirketlerin kâr payı ödemeleri hız kesmeden devam ediyor. Yarın (çarşamba günü) dağıtılacak olan 4 şirketin nakit temettü ödemesiyle devam edecek.
Çarşamba günü Bim Birleşik Mağazalar A.Ş. (BIMAS), Bursa Çimento Fabrikası A.Ş. (BUCIM), Sümer Varlık Yönetim A.Ş. (SMRVA) ve Halk Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. (HLGYO) yatırımcılarına temettü dağıtımı yapacak.
İşte temettü detayları...
Bursa Çimento Fabrikası A.Ş. (BUCIM)
Hisse başına 0,0666666 TL brüt ve 0,0566666 TL net temettü dağıtacak.
Temettü tarihi: 18 Haziran