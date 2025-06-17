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  4. Yarın hesaplarınızı mutlaka kontrol edin: Lot başına tam 3,40 TL temettü müjdesi!

Yarın hesaplarınızı mutlaka kontrol edin: Lot başına tam 3,40 TL temettü müjdesi!

Yatırımcıların merakla beklediği temettü ödemeleri yarın gerçekleşiyor. 4 halka açık şirketin temettü ödemeleri yarın hesaplara yatacak.

Yarın hesaplarınızı mutlaka kontrol edin: Lot başına tam 3,40 TL temettü müjdesi! - Sayfa 1

Borsada işlem gören halka açık şirketlerin kâr payı ödemeleri hız kesmeden devam ediyor. Yarın (çarşamba günü) dağıtılacak olan 4 şirketin nakit temettü ödemesiyle devam edecek.

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Yarın hesaplarınızı mutlaka kontrol edin: Lot başına tam 3,40 TL temettü müjdesi! - Sayfa 2

Çarşamba günü Bim Birleşik Mağazalar A.Ş. (BIMAS), Bursa Çimento Fabrikası A.Ş. (BUCIM), Sümer Varlık Yönetim A.Ş. (SMRVA) ve Halk Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. (HLGYO) yatırımcılarına temettü dağıtımı yapacak.

İşte temettü detayları...

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Yarın hesaplarınızı mutlaka kontrol edin: Lot başına tam 3,40 TL temettü müjdesi! - Sayfa 3

Bursa Çimento Fabrikası A.Ş. (BUCIM)
Hisse başına 0,0666666 TL brüt ve 0,0566666 TL net temettü dağıtacak.
Temettü tarihi: 18 Haziran

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Yarın hesaplarınızı mutlaka kontrol edin: Lot başına tam 3,40 TL temettü müjdesi! - Sayfa 4

Sümer Varlık Yönetim A.Ş. (SMRVA)
Hisse başına 0,3135593 TL brüt ve 0,2665254 TL net temettü dağıtacak.
Temettü tarihi: 18 Haziran

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