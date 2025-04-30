'Yarısı Bizden Kampanyası' destek tutarı artırıldı: Peki destek tutarı ne kadar? Nasıl başvurulur?
“Yarısı Bizden Kampanyası", İstanbul’daki riskli yapıların dönüşümünü hızlandırmak amacıyla Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından hayata geçirilen bir destek programı olarak uygulanıyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kampanya kapsamında sağlanan destek tutarlarının artırıldığını açıkladı. Peki, yeni destek miktarları ne kadar oldu? İşte güncellenen kentsel dönüşüm kredi ve taşınma destekleri...
“Yarısı Bizden Kampanyası", İstanbul’daki riskli yapıların yerinde ve güvenli şekilde dönüştürülmesini amaçlayan, devletten önemli mali destek sağlayan bir projedir.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti grup toplantısında yaptığı açıklamayla kentsel dönüşüm desteklerinin artırıldığını duyurdu. Peki, yeni dönemde “Yarısı Bizden Kampanyası" kapsamında sağlanacak destek ne kadar oldu?
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Yarısı Bizden Kampanyasındaki hibelerimizi artırıyoruz. Daha önce 700 bin lira olan hibemizi 875 bin liraya; yine 700 bin lira olan kredi tutarımızı 875 bin liraya, taşınma desteğimizi 100 bin liradan 125 bin liraya çıkarıyoruz. İstanbul'daki bir evin dönüşümü için toplam destek miktarını 1 milyon 875 bin liraya getiriyoruz." ifadelerini kullandı.