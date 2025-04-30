'Yarısı Bizden Kampanyası' destek tutarı artırıldı: Peki destek tutarı ne kadar? Nasıl başvurulur?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Yarısı Bizden Kampanyasındaki hibelerimizi artırıyoruz. Daha önce 700 bin lira olan hibemizi 875 bin liraya; yine 700 bin lira olan kredi tutarımızı 875 bin liraya, taşınma desteğimizi 100 bin liradan 125 bin liraya çıkarıyoruz. İstanbul'daki bir evin dönüşümü için toplam destek miktarını 1 milyon 875 bin liraya getiriyoruz." ifadelerini kullandı.