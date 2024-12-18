Yaş hali tezgahta 50 TL. Kurutup satan 10 kat daha fazla kazanıyor
Trabzon hurması olarak bilinen Cennet hurmasının yaş hali 50 liradan satılırken kurutulmuş hali aktarlarda 500 liradan alıcı buluyor.
Türkiye meyve ve sebze konusunda oldukça zengin bir ülkedir. Türkiye’deki çiftçiler ise hasat ettikleri sebze ve meyveleri çeşitli yollarla satıyor. Özellikle ihraç edilen yiyecekler iç pazara da veriliyor.
Trabzon hurması olarak bilinen cennet hurması yaş halinden çok daha faydalı. Hatta ev hanımları satın alıp evlerinde bile kurutup tüketiyor.
Çiftçiler ise cennet hurmasını yaş satmak yerine kazancından dolayı kurutup satıyor. Bu haliyle tezgahta 50 liraya satılan yaş hurmanın kurusu aktarlarda ve kuruyemişçilerde 500 liraya satılıyor. Peki kuru cennet hurmasının faydaları nedir?