Yasak kalktı: Ev sahibi olmanın yeni yolu 1+0'lar için ilk fiyatlar belli oldu: İşte il il fiyatlar

Türkiye konut marketinde sessiz bir devrim yaşanıyor. 2017'de getirilen yasağın ardından 8 yıllık bir aradan sonra, "stüdyo daire" olarak bilinen 1+0 tipi konutların yeniden inşasının önü açıldı. Resmi Gazete'de yayımlanan karar, kentsel dönüşüm projelerinde ve yeni konut yatırımlarında bu tip dairelerin yapılabileceğini duyurdu.
Türkiye'de konut sektörüne dair önemli bir kısıtlama kaldırıldı. 2017 yılında yapımı durdurulan ve "stüdyo daire" olarak da bilinen 1+0 dairelerin inşasına, Resmi Gazete'de yayımlanan yeni bir yönetmelikle yeniden izin verildi.
Bu hamle, özellikle büyükşehirlerdeki düşük gelirli gruplar ve yalnız yaşayan bireyler için ucuz konut erişimi sağlamayı amaçlıyor. Ancak kararın hemen ardından, yatırımcıların ve potansiyel alıcıların gündemindeki ilk soru, "Bu yeni stüdyo dairelerin fiyatı ne olacak?" oldu.
Piyasa, inşaat maliyetlerinin yüksekliği ve artan talep beklentisi göz önüne alındığında, fiyatların ne seviyede oluşacağını tartışmaya başladı.