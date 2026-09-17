Yaşlılıkta bakım giderleri için sigorta geliyor: Kimler yararlanacak? Primleri kim ödeyecek?

2020’de 7 milyon 954 bin olan 65 yaş ve üzeri nüfusa, beş yılda yaklaşık 1,6 milyon kişi daha eklendi. Yaşlanan nüfusun hızla artması, uzun dönemli bakım hizmetlerinin finansmanını da sosyal güvenlik sisteminin önemli gündem başlıklarından biri haline getirdi.