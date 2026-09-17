Yaşlılıkta bakım giderleri için sigorta geliyor: Kimler yararlanacak? Primleri kim ödeyecek?
Türkiye’nin giderek yaşlanan nüfusu, uzun dönemli bakım sigortası uygulamasını yeniden gündeme taşıdı. 2027-2029 dönemini kapsayan Orta Vadeli Program’a dahil edilen yeni modelle, yaşlılık veya kronik rahatsızlıklar nedeniyle bakıma ihtiyaç duyan kişilerin masraflarının sigorta sistemi üzerinden karşılanması hedefleniyor.
Türkiye’de yaşlanan nüfus, sigorta sektöründe yeni bir uygulamanın gündeme gelmesine neden oldu. 2027-2029 dönemini kapsayan Orta Vadeli Program’a ilk kez dahil edilen uzun dönemli bakım sigortası için altyapı çalışmalarının başlatılması planlanıyor.
Sabah Gazetesi'nde yer alan habere göre yeni sistemle, yaşlılık veya kronik hastalıklar nedeniyle günlük ihtiyaçlarını tek başına karşılayamayan kişilerin evde ya da bakım merkezlerinde alacağı hizmetlerin finansmanının sigorta modeli üzerinden desteklenmesi amaçlanıyor.
Türkiye’de yaşlı nüfusun hızla artması, uzun dönemli bakım ihtiyacını da gündeme getiriyor. TÜİK verilerine göre, 65 yaş ve üzerindeki nüfus son 5 yılda yüzde 20,5 artarak 9 milyon 583 bine ulaştı. Yaşlı nüfusun toplam nüfus içindeki payı ise aynı dönemde yüzde 9,5’ten yüzde 11,1’e yükseldi.