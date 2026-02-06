Yatırım araçları bu hafta bekleneni vermedi! Biri hariç hepsi kaybetttirdi
Bu hafta yatırım araçları içinde biri hariç hepsi kaybettirdi.
Ne altın ne borsa, ne yatırım fonları ne de euro bu yatırmcısını sevindiremedi. Dolar yatırımcısı zarar etmese de beklediğini bulamadı.
BIST 100 endeksi, en düşük 13.393,80 puanı ve en yüksek 13.998,18 puanı gördükten sonra haftayı, önceki hafta kapanışının yüzde 2,29 altında 13.521,96 puandan haftayı tamamladı.
Borsa İstanbul günü (6 Şubat 2026 Cuma) düşüşle tamamladı. BIST 100 endeksi, yüzde -0.43 değer kaybederek 13.530.19 puanla günü kapattı.