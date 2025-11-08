Yatırım dünyasında esnek bir seçenek: Değişken fon

Risk ve getiri dengesi nasıl kurulur?

Değişken fonlar, ismini de bu özelliğinden alarak sabit yapılı fonlara göre daha dinamik bir yönetim anlayışı benimser. Bu nedenle, risk-getiri dengesi de klasik yatırım araçlarından farklıdır. Fon içeriği sık sık değiştiği için, getiri potansiyeli yüksek olabilir; ancak aynı zamanda risk de barındırır. Bu noktada, yatırımcının risk algısı ve getiri beklentisi oldukça önem kazanır. Uzmanlar, değişken fonları orta ve uzun vadeli yatırımcılar için öneriyor. Çünkü bu fonlar, piyasa iniş çıkışlarından etkilenerek kısa vadede dalgalı bir performans gösterebilir.