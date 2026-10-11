Yatırım fonlarında haftanın bilançosu: Yüzde 127 kazanç, yüzde 80 kayıp!
Bu hafta yatırım fonları ortalama yüzde 0,15 değer kaybederken, bireysel emeklilik sistemi (BES) fonları yüzde 0,31 değer kazandı. Haftanın en çok kazandıran ve kaybettiren yatırım fonları da belli oldu.
Yatırım fonları haftayı düşüşle tamamladı
Bu hafta yatırım fonları ortalama yüzde 0,15 değer kaybederken, BES fonları yüzde 0,31 değer kazandı.
En fazla yükselen ve düşen yatırım fonu kategorileri
Yatırım fonları arasında en fazla yükseliş yüzde 0,66 ile Borçlanma Araçları Fonları’nda görülürken, en fazla düşüş yüzde 0,98 ile Kıymetli Maden Fonları kategorisinde gerçekleşti
BES fonlarında en fazla kazandıran kategori belli oldu
BES fonlarında en fazla yükseliş yüzde 0,98 ile Yaşam Döngüsü/Hedef Fon kategorisinde görülürken, en fazla düşüş yüzde 0,88 ile Kıymetli Madenler kategorisinde kaydedildi.