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  4. Yatırım fonlarında haftanın bilançosu: Yüzde 127 kazanç, yüzde 80 kayıp!

Yatırım fonlarında haftanın bilançosu: Yüzde 127 kazanç, yüzde 80 kayıp!

Bu hafta yatırım fonları ortalama yüzde 0,15 değer kaybederken, bireysel emeklilik sistemi (BES) fonları yüzde 0,31 değer kazandı. Haftanın en çok kazandıran ve kaybettiren yatırım fonları da belli oldu.

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Yatırım fonlarında haftanın bilançosu: Yüzde 127 kazanç, yüzde 80 kayıp! - Sayfa 1

Yatırım fonları haftayı düşüşle tamamladı

Bu hafta yatırım fonları ortalama yüzde 0,15 değer kaybederken, BES fonları yüzde 0,31 değer kazandı.

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Yatırım fonlarında haftanın bilançosu: Yüzde 127 kazanç, yüzde 80 kayıp! - Sayfa 2

En fazla yükselen ve düşen yatırım fonu kategorileri

Yatırım fonları arasında en fazla yükseliş yüzde 0,66 ile Borçlanma Araçları Fonları’nda görülürken, en fazla düşüş yüzde 0,98 ile Kıymetli Maden Fonları kategorisinde gerçekleşti

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Yatırım fonlarında haftanın bilançosu: Yüzde 127 kazanç, yüzde 80 kayıp! - Sayfa 3

BES fonlarında en fazla kazandıran kategori belli oldu

BES fonlarında en fazla yükseliş yüzde 0,98 ile Yaşam Döngüsü/Hedef Fon kategorisinde görülürken, en fazla düşüş yüzde 0,88 ile Kıymetli Madenler kategorisinde kaydedildi.

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Yatırım fonlarında haftanın bilançosu: Yüzde 127 kazanç, yüzde 80 kayıp! - Sayfa 4

Haftanın en fazla kazandıran yatırım fonu

Bu hafta en fazla kazandıran yatırım fonu, yüzde 127,74 yükselişle Hedef Portföy Çınar Hisse Senedi Serbest (TL) Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon) oldu.

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