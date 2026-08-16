Yatırım fonlarında haftanın bilançosu: Zirvede yüzde 28,78’lik getiri
Yatırım fonlarında haftanın en çok kazandıranları ve kaybettirenleri belli olurken, zirvede yüzde 28,78’lik getiriyle Pardus Portföy Yirmiikinci Hisse Senedi Serbest Fon yer aldı.
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Yatırım fonları arasında en fazla yükseliş yüzde 3,41 ile "Kıymetli Maden Fonları"nda gerçekleşirken, en düşük getiri yüzde 0,43 ile "Serbest Fon" oldu.
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BES fonlarında da en fazla yükseliş yüzde 3,52 ile "Kıymetli Madenler" kategorisinde görülürken, en düşük getiri yüzde 0,75 ile "OKS Katılım" oldu.
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