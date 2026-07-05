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  4. Yatırım fonlarında haftanın lideri belli oldu: Yüzde 1101 kazandırdı

Yatırım fonlarında haftanın lideri belli oldu: Yüzde 1101 kazandırdı

Bu hafta yatırım fonları ortalama yüzde 1,81, BES fonları ise yüzde 0,75 değer kazanırken, yatırım fonlarında haftanın en yüksek getirisi yüzde 1101 ile Pardus Portföy Beşinci Hisse Senedi Serbest (TL) Fon'dan, BES'te ise yüzde 4,55 ile Katılım Emeklilik ve Hayat AŞ Gümüş Katılım Emeklilik Yatırım Fonu'ndan geldi.

Yatırım fonlarında haftanın lideri belli oldu: Yüzde 1101 kazandırdı - Sayfa 1

Bu hafta yatırım fonları ortalama yüzde 1,81, BES fonları yüzde 0,75 değer kazandı.

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Yatırım fonlarında haftanın lideri belli oldu: Yüzde 1101 kazandırdı - Sayfa 2

Yatırım fonları arasında en fazla yükseliş yüzde 2,39 ile "Serbest Fonlar"da gerçekleşirken, değer kaybeden olmadı.

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Yatırım fonlarında haftanın lideri belli oldu: Yüzde 1101 kazandırdı - Sayfa 3

BES fonlarında da en fazla yükseliş yüzde 2,02 ile "Kıymetli Madenler" fonlarında görülürken en çok değer kaybeden kategori yüzde 0,28 ile "Yaşam Döngüsü/Hedef Fon" oldu.

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Yatırım fonlarında haftanın lideri belli oldu: Yüzde 1101 kazandırdı - Sayfa 4

En fazla kazandıran yatırım fonunda yüzde 1101 artış

Bu hafta en fazla kazandıran yatırım fonu, yüzde 1100,71 yükselişle Pardus Portföy Beşinci Hisse Senedi Serbest (TL) Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon) oldu.

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