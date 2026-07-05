Yatırım fonlarında haftanın lideri belli oldu: Yüzde 1101 kazandırdı
Bu hafta yatırım fonları ortalama yüzde 1,81, BES fonları ise yüzde 0,75 değer kazanırken, yatırım fonlarında haftanın en yüksek getirisi yüzde 1101 ile Pardus Portföy Beşinci Hisse Senedi Serbest (TL) Fon'dan, BES'te ise yüzde 4,55 ile Katılım Emeklilik ve Hayat AŞ Gümüş Katılım Emeklilik Yatırım Fonu'ndan geldi.
Yatırım fonları arasında en fazla yükseliş yüzde 2,39 ile "Serbest Fonlar"da gerçekleşirken, değer kaybeden olmadı.
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BES fonlarında da en fazla yükseliş yüzde 2,02 ile "Kıymetli Madenler" fonlarında görülürken en çok değer kaybeden kategori yüzde 0,28 ile "Yaşam Döngüsü/Hedef Fon" oldu.
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