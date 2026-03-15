Yatırım fonlarında haftanın şampiyonu belli oldu: Getiri yüzde 37
Yatırım fonları bu hafta yatırımcısına yüzde 0,59 kazandı. Yatırım fonlarında en fazla yükseliş yüzde 36,99 ile Pusula Portföy Doğu Hisse Senedi Serbest (TL) Fon’da görülürken, en çok düşüş yüzde 27,64 ile Hedef Portföy Turkuaz Serbest Fon’da gerçekleşti.
Bu hafta yatırım fonları ortalama yüzde 0,59 ve BES fonları yüzde 0,36 değer kazandı. Yatırım fonları arasında en fazla yükseliş yüzde 1,19 ile "Hisse Senedi Fonları"nda gerçekleşirken, en çok değer kaybeden yüzde 0,37 ile "Kıymetli Maden Fonları" oldu.
BES fonlarında da en fazla yükseliş yüzde 1,25 ile "Endeks" fonunda görülürken, en çok gerileyen fon yüzde 1,05 ile "Borçlanma Araçları" oldu.
En fazla kazandıran yatırım fonu hangisi oldu?
Bu hafta en fazla kazandıran yatırım fonu yüzde 36,99 yükselişle Pusula Portföy Doğu Hisse Senedi Serbest (TL) Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon) oldu.