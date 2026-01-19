Yatırım fonlarının en fazla aldığı 10 hisse

  1. Ekonomim
Borsada 12-16 Ocak haftasında BİST100 endeksi yüzde 3,83 değer kazanarak 12668,52 puandan kapandı. Endekste son bir yıldaki değişim ise yüzde 28,40'a ulaştı. Yatırım fonlarının aldığı bazı hisseler ise öne çıktı.

İşte yatırım fonlarının en çok tercih ettiği 10 hisse.

Sasa Polyester Sanayi A.Ş.

(SASA)

Net Alış: 746.490.403 lot

Tera Yatırım Teknoloji Holding A.Ş.

(TEHOL)

Net Alış 78.431.203 lot

Batıçim Batı Anadolu Çimento Sanayii A.Ş.

(BTCIM)

Net Alış 56.343.465 lot

