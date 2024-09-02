Yatırım yapmak isteyenlere uzmanından dikkat çeken öneri: Yüzde 100 kazanırsınız

Yatırım uzmanı Mert Başaran sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, takipçilerine "Hangisi rich mindset: Mercedes'e binen mi, yoksa o Mercedes'i satıp yatırım yapan mı?" diye sordu.

Bu sorunun yanıtını ise yatırım alanında yapılan tercihlerde aradı. Başaran, sosyal medya hesabında bir takipçisinin, Mercedes'ini satarak konut alıp değer kazandıracağı yönündeki mesajını paylaştı ve konut yatırımının uzun vadede kazanç sağlayacağını belirtti.