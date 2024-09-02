Yatırım yapmak isteyenlere uzmanından dikkat çeken öneri: Yüzde 100 kazanırsınız
Yatırım uzmanı Mert Başaran, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamalarda yatırımcılara dikkat çeken tavsiyelerde bulundu. Başaran ayrıca “rich mindset” (zengin düşünce yapısı) kavramını açıkladı.
Yatırım uzmanı Mert Başaran sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, takipçilerine "Hangisi rich mindset: Mercedes'e binen mi, yoksa o Mercedes'i satıp yatırım yapan mı?" diye sordu.
Bu sorunun yanıtını ise yatırım alanında yapılan tercihlerde aradı. Başaran, sosyal medya hesabında bir takipçisinin, Mercedes'ini satarak konut alıp değer kazandıracağı yönündeki mesajını paylaştı ve konut yatırımının uzun vadede kazanç sağlayacağını belirtti.
Başaran, "Eski sitelerdeki arsa ve büyük evler her zaman değerlidir. Okullarda bu konuda yeterli bilgi verilmez" diyerek takipçilerine mülk yatırımlarına yönelmelerini önerdi.
Geçtiğimiz günlerde de konut piyasalarına dair yaptığı açıklamalarda, konut almanın tam zamanı olduğunu ve maliyetlerin artması nedeniyle gelecekte uygun fiyatlı konut bulmanın zorlaşacağını vurgulamıştı.
Geçtiğimiz günlerde de konut piyasalarına dair yaptığı açıklamalarda, konut almanın tam zamanı olduğunu ve maliyetlerin artması nedeniyle gelecekte uygun fiyatlı konut bulmanın zorlaşacağını vurgulamıştı.
"Yüzde yüz kazanırsınız"
Programda, zenginlerle fakirler arasındaki düşünce farklarını da açıklayan Başaran, "Zenginler genellikle parasını göstermek istemez. Gösteriş yapmazlar. Fakir kafa yapısına sahip kişiler ise maddi varlıklarını sergilemekten çekinmezler. Bu, zengin ile fakir arasındaki en büyük kafa yapısı farkıdır" ifadelerini kullandı.