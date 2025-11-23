Yatırımcı borsayla yeniden barışıyor mu?
Borsa İstanbul'da önceki haftalarda yatırımcı sayısı azalırken, geçen hafta yatırımcı tekrar borsayla gelmeye başladı. Öte yandan Borsa İstanbul'da işlem gören hisse senetleri, haftalık bazda ortalama yüzde 3,38 değer kazandı.
Merkezi Kayıt Kuruluşu (MKK) verilerine göre, pay senedi yatırımcı sayısı geçen hafta arttı. Buna göre, 21 Kasım haftasında yatırımcı sayısı 156 bin 957 kişi yükseldi. Pay senedi yatırımcı sayısı, 6 milyon 589 bin 313 kişiye çıktı.
Önceki hafta ise, yatırımcı sayısı 57 bin 663 kişi azalmıştı.
İşte borsanın haftalık performansı
14-21 Kasım haftasında en çok kazandıran ve kaybettiren yatırım araçları belli oldu. Yatırımını borsadan yana kullananlar kazanırken, altın yatırımcısı ise zarar etmedi. Borsa İstanbul'da işlem gören hisse senetleri haftalık bazda ortalama yüzde 3,38 değer kazandı.
Haftanın en çok kazandıran hisseleri
BIST 100'de yer alan şirketler arasında haftanın en çok prim yapan hissesi yüzde 21,02 artışla Kuyaş Yatırım (KUYAS) oldu. Onu yüzde 18,48 ile Türk Altın İşletmeleri (KOZAL) ve yüzde 15,68 ile Enerya Enerji (ENERY) takip etti.