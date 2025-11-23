Yatırımcı borsayla yeniden barışıyor mu?

Haftanın en çok kazandıran hisseleri

BIST 100'de yer alan şirketler arasında haftanın en çok prim yapan hissesi yüzde 21,02 artışla Kuyaş Yatırım (KUYAS) oldu. Onu yüzde 18,48 ile Türk Altın İşletmeleri (KOZAL) ve yüzde 15,68 ile Enerya Enerji (ENERY) takip etti.