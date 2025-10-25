Yatırımcı nefesini tuttu: Dev bankalar altın için tahminlerini güncelledi!
Altın fiyatları geçen hafta rekorlar peşinde koşarken, sert düşüşlerle de güvenli liman özelliğine “hız treni” özelliğini de ekledi. Uzmanlar altında uzun vadede yükseliş beklemeye devam ederken, yatırım devlerinin tahminleri değişti mi? Yatırımcılar altın fiyatlarının seyrinin yükseliş yönünde mi düşüş yönünde mi devam edeceğini merak ediyor.
Altın, 2024 yılından bu yana uzun vadeli yükselişini sürdürürken, özellikle 2025 Eylül başından bu yana yukarı yönlü seyrinde eğilimini artırmıştı. Geçtiğimiz hafta güçlü yükseliş görülen sarı metalde 20 Ekim’de yeni hafta da 4 bin 381 dolardan rekorla başlamıştı. Ancak yükseliş uzun sürmedi. Yatırımcıların yoğun alımları sekteye uğrarken, kâr satışları daha güçlü gelince son 5 yılın en sert günlük, son 12 yılın da en sert haftalık düşüşü görüldü.
Yatırımcılar, “altında yükseliş bitti mi?” sorusuna yanıt ararken, uzmanlar ve dev yatırım bankaları da tahminlerini güncelledi.
Altın, 2025 yılı başında bu yana yüzde 57’ye yakın yükseliş göstermiş olurken, 2008 Küresel Finans Krizi ile 2020 Pandemi “siyah kuğu” dönemlerindeki performansını da geride bıraktı.
Bu güçlü yükselişin yüzde 25’lik kısmını son iki ayda yapan altın, Fed’den gelecek faiz indirimi beklentileri, ABD’de hükümet kapanması, artan borç yükü gibi etkenlerin yanında, jeopolitik risklerin de etkisiyle yükseliş potansiyelini koruyor.