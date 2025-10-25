Yatırımcı nefesini tuttu: Dev bankalar altın için tahminlerini güncelledi!

Altın, 2024 yılından bu yana uzun vadeli yükselişini sürdürürken, özellikle 2025 Eylül başından bu yana yukarı yönlü seyrinde eğilimini artırmıştı. Geçtiğimiz hafta güçlü yükseliş görülen sarı metalde 20 Ekim’de yeni hafta da 4 bin 381 dolardan rekorla başlamıştı. Ancak yükseliş uzun sürmedi. Yatırımcıların yoğun alımları sekteye uğrarken, kâr satışları daha güçlü gelince son 5 yılın en sert günlük, son 12 yılın da en sert haftalık düşüşü görüldü.