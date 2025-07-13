Yatırımcı rotasını değiştirdi: 9 milyar TL’lik sürpriz! En fazla alım ve satım bu hisselerde oldu
Borsa İstanbul'un yükselişle kapandığı geçtiğimiz hafta en çok para girişi ve para çıkışının olduğu hisseler belli oldu.
Borsa 7-11 Temmuz haftasında yüzde 0,80 yükselişle 10.358,46 puandan haftayı tamamladı. BİST100 endeksinde toplamda -3,37 milyar TL aktif işlem farkı oluşurken, BİST30 endeksinde ise +207 milyon TL ile pozitif bir tablo görüldü. Tüm hisselerde toplam -9,1 milyar TL aktif işlem farkı kaydedildi.
İşte en çok para çıkışının olduğu 10 hisse...
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