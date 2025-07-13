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  4. Yatırımcı rotasını değiştirdi: 9 milyar TL’lik sürpriz! En fazla alım ve satım bu hisselerde oldu

Yatırımcı rotasını değiştirdi: 9 milyar TL’lik sürpriz! En fazla alım ve satım bu hisselerde oldu

Borsa İstanbul'un yükselişle kapandığı geçtiğimiz hafta en çok para girişi ve para çıkışının olduğu hisseler belli oldu.

Yatırımcı rotasını değiştirdi: 9 milyar TL’lik sürpriz! En fazla alım ve satım bu hisselerde oldu - Sayfa 1

Borsa 7-11 Temmuz haftasında yüzde 0,80 yükselişle 10.358,46 puandan haftayı tamamladı. BİST100 endeksinde toplamda -3,37 milyar TL aktif işlem farkı oluşurken, BİST30 endeksinde ise +207 milyon TL ile pozitif bir tablo görüldü. Tüm hisselerde toplam -9,1 milyar TL aktif işlem farkı kaydedildi. 

İşte en çok para çıkışının olduğu 10 hisse...

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Yatırımcı rotasını değiştirdi: 9 milyar TL’lik sürpriz! En fazla alım ve satım bu hisselerde oldu - Sayfa 2

10. Aselsan Elektronik Sanayi ve Ticaret A.Ş. (ASELS)
Aktif Fark: -338.204.000 TL

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Yatırımcı rotasını değiştirdi: 9 milyar TL’lik sürpriz! En fazla alım ve satım bu hisselerde oldu - Sayfa 3

9. Ral Yatırım Holding A.Ş. (RALYH)
Aktif Fark: -341.172.000 TL

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Yatırımcı rotasını değiştirdi: 9 milyar TL’lik sürpriz! En fazla alım ve satım bu hisselerde oldu - Sayfa 4

8. Türk Hava Yolları A.O. (THYAO)
Aktif Fark: -403.025.000 TL

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