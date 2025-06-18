Yatırımcı rotasını değiştirdi: Borsada en çok para girişi ve çıkışı bu 10 hissede yaşandı
Yatırımcı rotasını değiştirdi: Borsada en çok para girişi ve çıkışı bu 10 hissede yaşandı
Borsanın düşüşle kapandığı haftanın üçüncü işlem gününde, en yüksek para girişi ve çıkışı yaşanan hisseler belli oldu.
Borsada geride kalan Çarşamba gününde BİST100 endeksi yüzde 1,54 düşüşle 9.196,13 puandan kapanış yaparken, aktif işlemlerde BİST100’de -2.065.700.000 TL, BİST30’da -644.326.000 TL ve tüm hisselerde toplam -3.490.156.000 TL aktif fark gerçekleşti.
İşte çarşamba günü para çıkışının en çok olduğu hisseler...
1 | 21
10 - Europen Endüstri İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş. (EUREN) Aktif fark: -140.160.000 TL
2 | 21
9 - Koç Holding A.Ş. (KCHOL) Aktif fark: -153.601.000 TL
3 | 21
8 - Pasifik Donanım ve Yazılım Bilgi Teknolojileri A.Ş. (PATEK) Aktif fark: -171.156.000 TL
4 | 21
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