Yatırımcılar bu 10 hisseye dikkat! Yeni hedef fiyatlar açıklandı: BİM, Migros, Şok, Ülker, Mavi...
Borsa İstanbul'da işlem gören 10 hisse için aracı kurumlar yeni tahminlerini yatırımcılarla paylaştı.
Borsa İstanbul’da işlem gören halka açık şirketlere ilişkin aracı kurumlardan gelen araştırma raporları ve hedef fiyat tahminleri 16 Temmuz Çarşamba günü de devam ederken, toplam 10 hisse senedi için yeni hedef fiyat açıklaması yapıldı.
İşte hedef fiyat açıklanan hisseler...
Girişim Elektrik Sanayi Taahhüt ve Ticaret A.Ş. (GESAN)
PhillipCapital hedef fiyat tahmini: 99,00 TL
Tavsiye: Endeks üstü getiri
Europower Enerji ve Otomasyon Teknolojileri Sanayi Ticaret A.Ş. (EUPWR)
PhillipCapital hedef fiyat tahmini: 48,00 TL
Tavsiye: Endeks üstü getiri