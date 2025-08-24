Yatırımcılar bu hisselere kilitlendi! Bu hisselere adeta para yağdı: 10 hisseye 16,9 milyar TL girdi
Borsa İstanbul'un yükselişle kapandığı geçtiğimiz hafta en çok para girişi ve çıkışının yaşandığı hisseler belli oldu.
Borsada geride kalan haftada BİST100 endeksi yüzde 4,62 yükselişle 11.372,33 puandan haftayı kapattı. 18-22 Ağustos haftasında BİST100 endeksinde aktif alış satışlarda aktif fark +15.681.680.000 TL olurken, BİST30 endeksinde +17.279.870.000 TL aktif fark gerçekleşti. Tüm hisselerde ise +810.712.900 TL aktif işlem farkı kaydedildi.
İşte en çok para çıkışı olan hisseler...
