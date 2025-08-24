  1. Ekonomim
Yatırımcılar bu hisselere kilitlendi! Bu hisselere adeta para yağdı: 10 hisseye 16,9 milyar TL girdi

Borsa İstanbul'un yükselişle kapandığı geçtiğimiz hafta en çok para girişi ve çıkışının yaşandığı hisseler belli oldu.

Borsada geride kalan haftada BİST100 endeksi yüzde 4,62 yükselişle 11.372,33 puandan haftayı kapattı. 18-22 Ağustos haftasında BİST100 endeksinde aktif alış satışlarda aktif fark +15.681.680.000 TL olurken, BİST30 endeksinde +17.279.870.000 TL aktif fark gerçekleşti. Tüm hisselerde ise +810.712.900 TL aktif işlem farkı kaydedildi.

İşte en çok para çıkışı olan hisseler...

10 - Çemaş Döküm Sanayi A.Ş. (CEMAS)
Aktif Fark: -616 milyon 984 bin 600 TL

9 - 1000 Yatırımlar Holding A.Ş. (BINHO)
Aktif Fark: -708 milyon 120 bin 600 TL

8 - Gen İlaç ve Sağlık Ürünleri Sanayi ve Ticaret A.Ş. (GENIL)
Aktif Fark: -711 milyon 557 bin 100 TL

