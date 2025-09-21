Yatırımcılar bu hisselere kilitlendi! Bu hisselere para yağıyor: 10 hisseye 14,4 milyar TL girdi!
Borsa İstanbul'un yükselişle kapandığı geride kalan haftada en çok para girişi ve çıkışının yaşandığı hisseler belli oldu.
Borsada geride kalan 15-19 Eylül haftasında hisselerdeki alım ağırlıklı işlemlerin etkisiyle BİST100 endeksi haftayı yüzde 8,89 yükselişle 11.294,48 puandan kapattı. 15-19 Eylül haftasında BİST100 endeksinde aktif alış satışlarda aktif fark +16 milyar 343 milyon 970 bin TL olurken, BİST30 endeksinde +18 milyar 306 milyon 480 bin TL aktif fark gerçekleşti. Tüm hisselerde ise +9 milyar 530 milyon 914 bin TL aktif işlem farkı gerçekleşti.
İşte bu hafta en çok para çıkışının olduğu hisseler...
10 - Enerya Enerji A.Ş. (ENERY) Aktif Fark: -457 milyon 196 bin TL
9 - Sümer Varlık Yönetim A.Ş. (SMRVA) Aktif Fark: -514 milyon 401 bin TL
8 - Kontrolmatik Teknoloji Enerji ve Mühendislik A.Ş. (KONTR) Aktif Fark: -549 milyon 250 bin TL
