Yatırımcılar bu hisselere kilitlendi! Bu hisselere para yağıyor: 10 hisseye 14,4 milyar TL girdi!

Borsada geride kalan 15-19 Eylül haftasında hisselerdeki alım ağırlıklı işlemlerin etkisiyle BİST100 endeksi haftayı yüzde 8,89 yükselişle 11.294,48 puandan kapattı. 15-19 Eylül haftasında BİST100 endeksinde aktif alış satışlarda aktif fark +16 milyar 343 milyon 970 bin TL olurken, BİST30 endeksinde +18 milyar 306 milyon 480 bin TL aktif fark gerçekleşti. Tüm hisselerde ise +9 milyar 530 milyon 914 bin TL aktif işlem farkı gerçekleşti.