  4. Yatırımcılar bu hisselere kilitlendi! Bu hisselere para yağıyor: 10 hisseye 14,4 milyar TL girdi!

Borsa İstanbul'un yükselişle kapandığı geride kalan haftada en çok para girişi ve çıkışının yaşandığı hisseler belli oldu.

Borsada geride kalan 15-19 Eylül haftasında hisselerdeki alım ağırlıklı işlemlerin etkisiyle BİST100 endeksi haftayı yüzde 8,89 yükselişle 11.294,48 puandan kapattı. 15-19 Eylül haftasında BİST100 endeksinde aktif alış satışlarda aktif fark +16 milyar 343 milyon 970 bin TL olurken, BİST30 endeksinde +18 milyar 306 milyon 480 bin TL aktif fark gerçekleşti. Tüm hisselerde ise +9 milyar 530 milyon 914 bin TL aktif işlem farkı gerçekleşti.

İşte bu hafta en çok para çıkışının olduğu hisseler...

10 - Enerya Enerji A.Ş. (ENERY)
Aktif Fark: -457 milyon 196 bin TL

9 - Sümer Varlık Yönetim A.Ş. (SMRVA)
Aktif Fark: -514 milyon 401 bin TL

8 - Kontrolmatik Teknoloji Enerji ve Mühendislik A.Ş. (KONTR)
Aktif Fark: -549 milyon 250 bin TL

