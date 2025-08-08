Yatırımcılar bu hisselere kilitlendi! Bu hisselere para yağıyor: 10 hisseye 4,3 milyar TL girdi!

Borsada haftanın son işlem gününde BİST100 endeksi yüzde 0,15 artışla 10.972,63 puandan kapanış yaptı. 8 Ağustos Cuma günü BİST100 endeksinde aktif alış-satış farkı +780.943.000 TL olarak gerçekleşirken, BİST30 endeksinde bu fark +1.722.602.000 TL seviyesinde oldu. Tüm hisselerde ise aktif işlem farkı -925.454.000 TL olarak kaydedildi.

İşte cuma günü en çok para çıkışının olduğu hisseler...