Yatırımcılar bu hisselere kilitlendi! Bu hisselere para yağıyor: 10 hisseye 4,3 milyar TL girdi!
Borsa İstanbul'un yükselişle kapandığı haftanın son işlem gününde en çok para girişi ve çıkışının yaşandığı hisseler belli oldu.
Borsada haftanın son işlem gününde BİST100 endeksi yüzde 0,15 artışla 10.972,63 puandan kapanış yaptı. 8 Ağustos Cuma günü BİST100 endeksinde aktif alış-satış farkı +780.943.000 TL olarak gerçekleşirken, BİST30 endeksinde bu fark +1.722.602.000 TL seviyesinde oldu. Tüm hisselerde ise aktif işlem farkı -925.454.000 TL olarak kaydedildi.
İşte cuma günü en çok para çıkışının olduğu hisseler...