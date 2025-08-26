Yatırımcılar bu hisselere kilitlendi! Bu hisselere para yağıyor: 10 hisseye 4,7 milyar TL girdi!
Borsa İstanbul'un yükselişle kapandığı haftanın ikinci işlem gününde en çok para girişi ve çıkışının yaşandığı hisseler belli oldu.
Borsada haftanın ikinci işlem gününde BİST100 endeksi, günü yüzde 0,45 yükselişle 11.529,81 puandan kapattı. 26 Ağustos Salı günü BİST100 endeksinde aktif alış satışlarda aktif fark +3 milyar 768 milyon 568 bin TL, BİST30 endeksinde ise +4 milyar 439 milyon 94 bin TL olarak gerçekleşti. Tüm hisselerde ise -573 milyon 417 bin TL aktif işlem farkı görüldü.
İşte en çok para girişinin olduğu hisseler...