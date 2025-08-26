  1. Ekonomim
  4. Yatırımcılar bu hisselere kilitlendi! Bu hisselere para yağıyor: 10 hisseye 4,7 milyar TL girdi!

Borsa İstanbul'un yükselişle kapandığı haftanın ikinci işlem gününde en çok para girişi ve çıkışının yaşandığı hisseler belli oldu.

Borsada haftanın ikinci işlem gününde BİST100 endeksi, günü yüzde 0,45 yükselişle 11.529,81 puandan kapattı. 26 Ağustos Salı günü BİST100 endeksinde aktif alış satışlarda aktif fark +3 milyar 768 milyon 568 bin TL, BİST30 endeksinde ise +4 milyar 439 milyon 94 bin TL olarak gerçekleşti. Tüm hisselerde ise -573 milyon 417 bin TL aktif işlem farkı görüldü.

İşte en çok para girişinin olduğu hisseler...

10 - Türkiye Garanti Bankası A.Ş. (GARAN)
Aktif Fark: 212 milyon 425 bin TL

9 - Hacı Ömer Sabancı Holding A.Ş. (SAHOL)
Aktif Fark: 260 milyon 429 bin TL

8 - Bim Birleşik Mağazalar A.Ş. (BIMAS)
Aktif Fark: 287 milyon 644 bin TL

