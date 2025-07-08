Yatırımcılar bu hisseleri radarına aldı! En fazla alım-satım olan hisseler belli oldu

8 Temmuz Salı günü Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi %1,08 değer kaybederek 10.107,68 puandan kapanış yaptı. Aynı gün BIST 100 endeksinde aktif alış-satış farkı -5,63 milyar TL, BIST 30 endeksinde ise -3,99 milyar TL olarak gerçekleşti. Tüm hisselerde toplam aktif işlem farkı ise -8,45 milyar TL oldu.

İşte en çok para çıkışı olan hisseler...