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  4. Yatırımcılar bu hisseleri radarına aldı! En fazla alım-satım olan hisseler belli oldu

Yatırımcılar bu hisseleri radarına aldı! En fazla alım-satım olan hisseler belli oldu

Haftanın ikinci işlem gününde borsa düşüşle kapanırken en çok para girişi ve çıkışının yaşandığı hisseler belli oldu.

Yatırımcılar bu hisseleri radarına aldı! En fazla alım-satım olan hisseler belli oldu - Sayfa 1

8 Temmuz Salı günü Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi %1,08 değer kaybederek 10.107,68 puandan kapanış yaptı. Aynı gün BIST 100 endeksinde aktif alış-satış farkı -5,63 milyar TL, BIST 30 endeksinde ise -3,99 milyar TL olarak gerçekleşti. Tüm hisselerde toplam aktif işlem farkı ise -8,45 milyar TL oldu.

İşte en çok para çıkışı olan hisseler...

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Yatırımcılar bu hisseleri radarına aldı! En fazla alım-satım olan hisseler belli oldu - Sayfa 2

10. Türkiye Garanti Bankası A.Ş. (GARAN)
Aktif Fark (TL): -213.955.000

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Yatırımcılar bu hisseleri radarına aldı! En fazla alım-satım olan hisseler belli oldu - Sayfa 3

9. Pegasus Hava Taşımacılığı A.Ş. (PGSUS)
Aktif Fark (TL): -220.556.000

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Yatırımcılar bu hisseleri radarına aldı! En fazla alım-satım olan hisseler belli oldu - Sayfa 4

8. Kardemir Karabük Demir Çelik Sanayi ve Ticaret A.Ş. (D) (KRDMD)
Aktif Fark (TL): -225.717.000

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