Yatırımcılar bu listeye dikkat! Hedefler fiyatlar değişti: BİM, Migros, Şok, Pegasus, Petkim...
2025 ilk çeyrek bilançoları sonrası aracı kurumlar, 7 hisse için hedef fiyatlarını güncelledi.
Borsa İstanbul’da işlem gören halka açık şirketler için aracı kurumların araştırma raporu ve hedef fiyat açıklamaları sürüyor. 16 Mayıs cuma günü için aracı kurumlardan 7 hisse için 7 hedef fiyat açıklaması geldi.
İşte hedef fiyat açıklanan hisseler…
Petkim Petrokimya Holding A.Ş. (PETKM)
Aracı Kurum: Alnus Yatırım
Hedef Fiyat: 23,08 TL
Tavsiye: Al
Logo Yazılım Sanayi ve Ticaret A.Ş. (LOGO)
Aracı Kurum: ÜNLÜ & Co
Hedef Fiyat: 215,00 TL
Tavsiye: Al