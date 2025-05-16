  1. Ekonomim
  2. Foto Galeri
  3. Ekonomi
  4. Yatırımcılar bu listeye dikkat! Hedefler fiyatlar değişti: BİM, Migros, Şok, Pegasus, Petkim...

Yatırımcılar bu listeye dikkat! Hedefler fiyatlar değişti: BİM, Migros, Şok, Pegasus, Petkim...

2025 ilk çeyrek bilançoları sonrası aracı kurumlar, 7 hisse için hedef fiyatlarını güncelledi.

Yatırımcılar bu listeye dikkat! Hedefler fiyatlar değişti: BİM, Migros, Şok, Pegasus, Petkim... - Sayfa 1

Borsa İstanbul’da işlem gören halka açık şirketler için aracı kurumların araştırma raporu ve hedef fiyat açıklamaları sürüyor. 16 Mayıs cuma günü için aracı kurumlardan 7 hisse için 7 hedef fiyat açıklaması geldi.

İşte hedef fiyat açıklanan hisseler…

1 | 8
Yatırımcılar bu listeye dikkat! Hedefler fiyatlar değişti: BİM, Migros, Şok, Pegasus, Petkim... - Sayfa 2

Petkim Petrokimya Holding A.Ş. (PETKM)
Aracı Kurum: Alnus Yatırım
Hedef Fiyat: 23,08 TL
Tavsiye: Al

2 | 8
Yatırımcılar bu listeye dikkat! Hedefler fiyatlar değişti: BİM, Migros, Şok, Pegasus, Petkim... - Sayfa 3

Logo Yazılım Sanayi ve Ticaret A.Ş. (LOGO)
Aracı Kurum: ÜNLÜ & Co
Hedef Fiyat: 215,00 TL
Tavsiye: Al

3 | 8
Yatırımcılar bu listeye dikkat! Hedefler fiyatlar değişti: BİM, Migros, Şok, Pegasus, Petkim... - Sayfa 4

Bim Birleşik Mağazalar A.Ş. (BIMAS)
Aracı Kurum: HSBC
Hedef Fiyat: 665 TL
Tavsiye: Al

4 | 8