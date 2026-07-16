Yatırımcılar dikkat! 1 milyon TL'nin güncel aylık getirisi ne kadar? İşte mevduat faizi oranları...
Parasını bankada değerlendirmek isteyenler veya yatırımını vadeli hesapta tutanlar, mevduat faizlerindeki son gelişmeleri merak ediyor. Bankalarda mevduat faizleri yüzde 47'yi aştı. Peki, 1 milyon TL'lik bir mevduatın aylık getirisi ne oldu? En yüksek faiz oranını sunan bankalar hangileri? İşte en yüksekten en düşüğe güncel mevduat faizleri...
Ziraat Dinamik – Dinamik Kazandıran (Günlük)
Faiz Oranı: %47,00
Net Kazanç: 23.328,18 TL
Vade Sonu Tutar: 1.023.328,18 TL
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Fibabanka – Kiraz Hesap (Günlük)
Faiz Oranı: %47,00
Net Kazanç: 28.512,22 TL
Vade Sonu Tutar: 1.028.512,22 TL
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CEPTETEB – Marifetli Hesap (Günlük)
Faiz Oranı: %46,00
Net Kazanç: 28.741,08 TL
Vade Sonu Tutar: 1.028.741,08 TL
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