Yatırımcılar dikkat: 7 şirket temettü kararını peşe açıkladı! Hektaş, Batıçim, CVK Maden...
Borsa İstanbul’da işlem gören şirketler, temettü ödeme tarihlerini açıklamaya devam ediyor. Haftanın son işlem gününde 7 şirket temettü dağıtımıyla ilgili kararlarını açıkladı.
Borsa İstanbul’da yatırımcıları yakından ilgilendiren temettü kararları peş peşe açıklandı. 23 Mayıs tarihinde 7 şirket Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) bildirimde bulunarak temettü dağıtım kararlarını duyurdu.
İşte 7 şirketin temettü kararı...
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