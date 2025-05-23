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  4. Yatırımcılar dikkat: 7 şirket temettü kararını peşe açıkladı! Hektaş, Batıçim, CVK Maden...

Yatırımcılar dikkat: 7 şirket temettü kararını peşe açıkladı! Hektaş, Batıçim, CVK Maden...

Borsa İstanbul’da işlem gören şirketler, temettü ödeme tarihlerini açıklamaya devam ediyor. Haftanın son işlem gününde 7 şirket temettü dağıtımıyla ilgili kararlarını açıkladı.

Yatırımcılar dikkat: 7 şirket temettü kararını peşe açıkladı! Hektaş, Batıçim, CVK Maden... - Sayfa 1

Borsa İstanbul’da yatırımcıları yakından ilgilendiren temettü kararları peş peşe açıklandı. 23 Mayıs tarihinde 7 şirket Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) bildirimde bulunarak temettü dağıtım kararlarını duyurdu.

İşte 7 şirketin temettü kararı... 

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Yatırımcılar dikkat: 7 şirket temettü kararını peşe açıkladı! Hektaş, Batıçim, CVK Maden... - Sayfa 2

Barem Ambalaj Sanayi ve Ticaret A.Ş. (BARMA)

Şirket temettü dağıtmayacak.

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Yatırımcılar dikkat: 7 şirket temettü kararını peşe açıkladı! Hektaş, Batıçim, CVK Maden... - Sayfa 3

CVK Maden İşletmeleri Sanayi ve Ticaret A.Ş. (CVKMD)

Şirket temettü dağıtmayacak.

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Yatırımcılar dikkat: 7 şirket temettü kararını peşe açıkladı! Hektaş, Batıçim, CVK Maden... - Sayfa 4

Hektaş Ticaret T.A.Ş. (HEKTS)

Şirket temettü dağıtmayacak.

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