Yatırımcılar dikkat! Altın fiyatları yükseliyor! 2025 için dev kurumlar hedef fiyatını açıkladı

Ortadoğu’da ateşkesin sağlanması, altın fiyatları üzerindeki jeopolitik risk baskısını hafifletti. Ancak ABD Başkanı Donald Trump’ın göreve başladığı hafta Kanada, Meksika, AB ve Çin’e yönelik planlanan ilk gümrük vergilerini açıklaması, küresel piyasalarda “ticaret savaşları” endişelerini artırdı. Türkiye Gazetesi'nin haberine göre Panama Kanalı ve Grönland’a ilişkin belirsizlikler, risk iştahını azaltarak altına olan güvenli liman talebini güçlendirdi.