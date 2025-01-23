Yatırımcılar dikkat! Altın fiyatları yükseliyor! 2025 için dev kurumlar hedef fiyatını açıkladı
2025’in ilk üç haftasında yaklaşık %5 değer kazanan ons altın, 2.750 dolar seviyesini geride bıraktı. Altın için “hedef fiyat” arayışları yoğunlaşırken, küresel finans kuruluşlarının 2025 yılı için üst tahminleri 3.050 dolara kadar çıktı.
Geçtiğimiz yıl ons bazında %27 artış kaydederek 2.624 dolardan yılı kapatan altın, 2025’e hızlı bir giriş yaptı. Ocak ayının son haftasına yaklaşılırken, ons altın bu ay yaklaşık %5 değer kazanarak 2.750 dolar seviyesini geride bıraktı.
ABD’de 10 yıllık tahvil faizlerinin ve dolar endeksinin güçlü seyretmesine, ayrıca FED’in “2025’te daha sınırlı faiz indirimi” beklentilerine rağmen, ons altındaki yükseliş dikkat çekti.
Ortadoğu’da ateşkesin sağlanması, altın fiyatları üzerindeki jeopolitik risk baskısını hafifletti. Ancak ABD Başkanı Donald Trump’ın göreve başladığı hafta Kanada, Meksika, AB ve Çin’e yönelik planlanan ilk gümrük vergilerini açıklaması, küresel piyasalarda “ticaret savaşları” endişelerini artırdı. Türkiye Gazetesi'nin haberine göre Panama Kanalı ve Grönland’a ilişkin belirsizlikler, risk iştahını azaltarak altına olan güvenli liman talebini güçlendirdi.