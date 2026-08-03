Yatırımcılar dikkat! Altın ne zaman yükselecek? Dev banka rekor seviye için tek tek tarih verdi

Merkez Bankaları Altına Siper Oldu

Fiyatlardaki düşüşü engelleyen en büyük destek ise merkez bankalarından geldi. İkinci çeyrekte 289 tonluk alım yapan merkez bankaları, yılın ilk yarısındaki toplam alımlarını 345 tona çıkardı. Bu rakam, yıllık bazda yaklaşık 700 tonluk bir alım temposuna işaret ediyor.