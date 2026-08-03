Yatırımcılar dikkat! Altın ne zaman yükselecek? Dev banka rekor seviye için tek tek tarih verdi
Dev banka UBS, ons altının yeniden şahlanacağı tarihi açıkladı. Fed’in faiz politikası ve merkez bankalarının alımlarıyla şekillenecek piyasada 5.200 dolarlık rekor hedefi verildi. Kısa vadede düşüş bekleyen uzmanlar alım fırsatı için kritik seviyeyi duyurdu. İşte altın tahminlerinin detayları...
Küresel piyasalar altın fiyatlarındaki dalgalanmayı yakından takip ederken İsviçreli bankacılık devi UBS’ten dikkat çeken bir analiz geldi. Fed kararları, merkez bankalarının alımları ve yatırım talebinin şekillendireceği yeni dönemde ons altının rekor kıracağı tarih açıklandı.
İşte UBS'in altın için sunduğu yol haritası ve beklenen yeni rekorlar...
Altın İçin 2026'nın İkinci Yarısı Sinyali
UBS stratejistlerine göre; ABD Merkez Bankası’nın (Fed) ek faiz artışlarından kaçınması, yatırım talebinin toparlanması ve merkez bankalarının güçlü alımlarını sürdürmesi durumunda, altın fiyatları 2026’nın ikinci yarısında yükseliş trendine geri dönebilir. Son aylarda gevşeyen ons altın, 30 Temmuz itibarıyla 4.077 dolar seviyelerinde işlem görmüştü.
Mücevher ve Yatırım Talebinde Gerileme
Yayınlanan raporda, zayıflayan yatırım ve mücevher talebinin yanı sıra maden arzındaki artışın altındaki yukarı yönlü ivmeyi sınırladığı belirtildi. Dünya Altın Konseyi (WGC) verilerine göre:
Külçe ve Sikke Talebi: Geçtiğimiz iki çeyrekte 400 tonun üzerindeyken, ikinci çeyrekte 307 metrik tona geriledi.
Yatırım Talebi: Borsa yatırım fonlarından (ETF) kaçışların etkisiyle geçen yılın aynı dönemine göre 487 tondan 262 tona düştü.
Merkez Bankaları Altına Siper Oldu
Fiyatlardaki düşüşü engelleyen en büyük destek ise merkez bankalarından geldi. İkinci çeyrekte 289 tonluk alım yapan merkez bankaları, yılın ilk yarısındaki toplam alımlarını 345 tona çıkardı. Bu rakam, yıllık bazda yaklaşık 700 tonluk bir alım temposuna işaret ediyor.