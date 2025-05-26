Yatırımcılar dikkat: Borsada 7,9 milyarlık TL'lik çıkış oldu ama bu 2 hisseye adeta para yağdı!

Borsa İstanbul'da 20-23 Mayıs haftasında BİST100 endeksi, haftalık bazda yüzde 3,23 düşerek 9.356,04 puandan kapanış yaptı.

Geride kalan haftada, BİST100 endeksinde aktif alış-satış farkı -58 milyon 84 bin 350 TL olarak kaydedildi. Buna karşın, BİST30 endeksinde +3 milyon 92 bin 388 TL ile sınırlı da olsa pozitif aktif fark oluştu. Tüm hisseleri kapsayan aktif işlem farkı ise -7 milyar 939 milyon 822 bin TL ile oldukça yüksek seviyede gerçekleşti.

Borsanın düşüşle kapandığı haftada, aktif işlem farkı pozitif olan bazı hisseler yatırımcıların ilgisini çekerken; özellikle büyük ölçekli hisselerde satışların öne çıkması dikkat çekti.

İşte bu hafta en çok para çıkışının olduğu hisseler...