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  4. Yatırımcılar dikkat: Borsada 7,9 milyarlık TL'lik çıkış oldu ama bu 2 hisseye adeta para yağdı!

Yatırımcılar dikkat: Borsada 7,9 milyarlık TL'lik çıkış oldu ama bu 2 hisseye adeta para yağdı!

Borsanın düşüşle kapandığı geçtiğimiz haftada en çok para girişi ve para çıkışının olduğu hisseler belli oldu.

Yatırımcılar dikkat: Borsada 7,9 milyarlık TL'lik çıkış oldu ama bu 2 hisseye adeta para yağdı! - Sayfa 1

Borsa İstanbul'da 20-23 Mayıs haftasında BİST100 endeksi, haftalık bazda yüzde 3,23 düşerek 9.356,04 puandan kapanış yaptı. 

Geride kalan haftada, BİST100 endeksinde aktif alış-satış farkı -58 milyon 84 bin 350 TL olarak kaydedildi. Buna karşın, BİST30 endeksinde +3 milyon 92 bin 388 TL ile sınırlı da olsa pozitif aktif fark oluştu. Tüm hisseleri kapsayan aktif işlem farkı ise -7 milyar 939 milyon 822 bin TL ile oldukça yüksek seviyede gerçekleşti.

Borsanın düşüşle kapandığı haftada, aktif işlem farkı pozitif olan bazı hisseler yatırımcıların ilgisini çekerken; özellikle büyük ölçekli hisselerde satışların öne çıkması dikkat çekti.

İşte bu hafta en çok para çıkışının olduğu hisseler...

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Yatırımcılar dikkat: Borsada 7,9 milyarlık TL'lik çıkış oldu ama bu 2 hisseye adeta para yağdı! - Sayfa 2

10. Migros Ticaret A.Ş. (MGROS)
Aktif Fark: 317 milyon 342 bin TL

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Yatırımcılar dikkat: Borsada 7,9 milyarlık TL'lik çıkış oldu ama bu 2 hisseye adeta para yağdı! - Sayfa 3

9. Boğaziçi Beton Sanayi ve Ticaret A.Ş. (BOBET)
Aktif Fark: 338 milyon 720 bin TL

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Yatırımcılar dikkat: Borsada 7,9 milyarlık TL'lik çıkış oldu ama bu 2 hisseye adeta para yağdı! - Sayfa 4

8. Koç Holding A.Ş. (KCHOL)
Aktif Fark: 345 milyon 239 bin TL

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