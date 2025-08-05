Yatırımcılar dikkat: Borsada kaybettiren-kazandıranlar açıklandı! 3 hisse taban 23 hisse tavan yaptı
Borsa İstanbul'da haftanın ikinci işlem gününde endeks günü düşüşle kapatırken günün en çok değer kaybeden ve kazananlar hisseleri belli oldu.
Borsa İstanbul’da haftanın ikinci işlem günü olan 5 Ağustos Salı günü, BİST 100 endeksi yüzde -0,03 oranında sınırlı bir düşüşle 10.849,96 puandan kapanış yaptı. Endekste 23 hissenin tavan fiyattan kapanırken 3 hisse ise günü taban fiyattan tamamladı.
İşte salı günü en çok kaybettiren hisseler...
10 - Tera Yatırım Teknoloji Holding A.Ş. (TEHOL)
Kapanış Fiyatı: 18,71 TL
Yüzdelik Değişim: Yüzde -5,03