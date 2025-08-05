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  4. Yatırımcılar dikkat: Borsada kaybettiren-kazandıranlar açıklandı! 3 hisse taban 23 hisse tavan yaptı

Yatırımcılar dikkat: Borsada kaybettiren-kazandıranlar açıklandı! 3 hisse taban 23 hisse tavan yaptı

Borsa İstanbul'da haftanın ikinci işlem gününde endeks günü düşüşle kapatırken günün en çok değer kaybeden ve kazananlar hisseleri belli oldu.

Yatırımcılar dikkat: Borsada kaybettiren-kazandıranlar açıklandı! 3 hisse taban 23 hisse tavan yaptı - Sayfa 1

Borsa İstanbul’da haftanın ikinci işlem günü olan 5 Ağustos Salı günü, BİST 100 endeksi yüzde -0,03 oranında sınırlı bir düşüşle 10.849,96 puandan kapanış yaptı. Endekste 23 hissenin tavan fiyattan kapanırken 3 hisse ise günü taban fiyattan tamamladı.

İşte salı günü en çok kaybettiren hisseler...

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Yatırımcılar dikkat: Borsada kaybettiren-kazandıranlar açıklandı! 3 hisse taban 23 hisse tavan yaptı - Sayfa 2

10 - Tera Yatırım Teknoloji Holding A.Ş. (TEHOL)
Kapanış Fiyatı: 18,71 TL
Yüzdelik Değişim: Yüzde -5,03

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Yatırımcılar dikkat: Borsada kaybettiren-kazandıranlar açıklandı! 3 hisse taban 23 hisse tavan yaptı - Sayfa 3

9 - Lydia Holding A.Ş. (LYDHO)
Kapanış Fiyatı: 131,00 TL
Yüzdelik Değişim: Yüzde -5,07

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Yatırımcılar dikkat: Borsada kaybettiren-kazandıranlar açıklandı! 3 hisse taban 23 hisse tavan yaptı - Sayfa 4

8 - İZ Yatırım Holding A.Ş. (IZINV)
Kapanış Fiyatı: 59,35 TL
Yüzdelik Değişim: Yüzde -5,79

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