Yatırımcılar dikkat: Borsada kaybettiren-kazandıranlar açıklandı! 4 hisse taban 21 hisse tavan yaptı
Borsa İstanbul'da haftanın ilk işlem gününde BİST100 endeksi günü düşüşle kapatırken günün en çok değer kaybeden ve kazananlar hisseleri belli oldu.
Borsa İstanbul'da haftanın ilk işlem günü olan 26 Mayıs Pazartesi, BİST100 endeksi günü yüzde 0,12 düşüşle 9345,15 puandan tamamladı. Seans boyunca dalgalı bir seyir izlenirken, 21 hisse senedi tavan, 4 hisse ise taban fiyattan kapanış yaptı.
İşte pazartesi günü en çok düşen hisseler...
10 - Gezinomi Seyahat Turizm Ticaret A.Ş. (GZNMI)
Kapanış Fiyatı: 199,60 TL
Yüzdelik değişim: %-8,02
9 - Boğaziçi Beton Sanayi ve Ticaret A.Ş. (BOBET)
Kapanış Fiyatı: 26,56 TL
Yüzdelik değişim: %-8,10