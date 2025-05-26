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  4. Yatırımcılar dikkat: Borsada kaybettiren-kazandıranlar açıklandı! 4 hisse taban 21 hisse tavan yaptı

Yatırımcılar dikkat: Borsada kaybettiren-kazandıranlar açıklandı! 4 hisse taban 21 hisse tavan yaptı

Borsa İstanbul'da haftanın ilk işlem gününde BİST100 endeksi günü düşüşle kapatırken günün en çok değer kaybeden ve kazananlar hisseleri belli oldu.

Yatırımcılar dikkat: Borsada kaybettiren-kazandıranlar açıklandı! 4 hisse taban 21 hisse tavan yaptı - Sayfa 1

Borsa İstanbul'da haftanın ilk işlem günü olan 26 Mayıs Pazartesi, BİST100 endeksi günü yüzde 0,12 düşüşle 9345,15 puandan tamamladı. Seans boyunca dalgalı bir seyir izlenirken, 21 hisse senedi tavan, 4 hisse ise taban fiyattan kapanış yaptı.

İşte pazartesi günü en çok düşen hisseler...

1 | 21
Yatırımcılar dikkat: Borsada kaybettiren-kazandıranlar açıklandı! 4 hisse taban 21 hisse tavan yaptı - Sayfa 2

10 - Gezinomi Seyahat Turizm Ticaret A.Ş. (GZNMI)
Kapanış Fiyatı: 199,60 TL
Yüzdelik değişim: %-8,02

2 | 21
Yatırımcılar dikkat: Borsada kaybettiren-kazandıranlar açıklandı! 4 hisse taban 21 hisse tavan yaptı - Sayfa 3

9 - Boğaziçi Beton Sanayi ve Ticaret A.Ş. (BOBET)
Kapanış Fiyatı: 26,56 TL
Yüzdelik değişim: %-8,10

3 | 21
Yatırımcılar dikkat: Borsada kaybettiren-kazandıranlar açıklandı! 4 hisse taban 21 hisse tavan yaptı - Sayfa 4

8 - Graintürk Holding A.Ş. (GRTHO)
Kapanış Fiyatı: 261,00 TL
Yüzdelik değişim: %-8,10

4 | 21