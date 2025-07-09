Yatırımcılar dikkat: Borsada kazandıran-kaybettirenler açıklandı! 3 hisse taban 20 hisse tavan yaptı
Borsa İstanbul’da haftanın üçüncü işlem gününde en çok yükselen ve düşen hisseler belli oldu.
Borsada 9 Temmuz Çarşamba günü BİST100 endeksi %1,69 artışla 10.167,26 puandan kapandı. Aynı gün 20 hisse senedi tavan fiyattan işlem görürken, 3 hisse senedi ise taban fiyattan seansı tamamladı.
İşte günün en çok düşen hisseleri....
1 | 21
10 - Eminiş Ambalaj Sanayi ve Ticaret A.Ş. (EMNIS)
Kapanış Fiyatı: 200,80 TL
Yüzdelik değişim: %-6,39
2 | 21