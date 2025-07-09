  1. Ekonomim
  2. Foto Galeri
  3. Ekonomi
  4. Yatırımcılar dikkat: Borsada kazandıran-kaybettirenler açıklandı! 3 hisse taban 20 hisse tavan yaptı

Yatırımcılar dikkat: Borsada kazandıran-kaybettirenler açıklandı! 3 hisse taban 20 hisse tavan yaptı

Borsa İstanbul’da haftanın üçüncü işlem gününde en çok yükselen ve düşen hisseler belli oldu.

Yatırımcılar dikkat: Borsada kazandıran-kaybettirenler açıklandı! 3 hisse taban 20 hisse tavan yaptı - Sayfa 1

Borsada 9 Temmuz Çarşamba günü BİST100 endeksi %1,69 artışla 10.167,26 puandan kapandı. Aynı gün 20 hisse senedi tavan fiyattan işlem görürken, 3 hisse senedi ise taban fiyattan seansı tamamladı.

İşte günün en çok düşen hisseleri....

1 | 21
Yatırımcılar dikkat: Borsada kazandıran-kaybettirenler açıklandı! 3 hisse taban 20 hisse tavan yaptı - Sayfa 2

10 - Eminiş Ambalaj Sanayi ve Ticaret A.Ş. (EMNIS)
Kapanış Fiyatı: 200,80 TL
Yüzdelik değişim: %-6,39

2 | 21
Yatırımcılar dikkat: Borsada kazandıran-kaybettirenler açıklandı! 3 hisse taban 20 hisse tavan yaptı - Sayfa 3

9 - Çemaş Döküm Sanayi A.Ş. (CEMAS)
Kapanış Fiyatı: 9,84 TL
Yüzdelik değişim: %-7,78

3 | 21
Yatırımcılar dikkat: Borsada kazandıran-kaybettirenler açıklandı! 3 hisse taban 20 hisse tavan yaptı - Sayfa 4

8 - Gedik Yatırım Menkul Değerler A.Ş. (GEDIK)
Kapanış Fiyatı: 12,55 TL
Yüzdelik değişim: %-7,79

4 | 21