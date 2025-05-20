Yatırımcılar dikkat: Borsada kazandıran-kaybettirenler açıklandı! 5 hisse taban 16 hisse tavan yaptı
Borsa İstanbul’da 20 Mayıs Salı günü en çok kazandıran ve en çok kaybettiren hisseler belli olurken, bazı hisseler tavan yaptı, bazıları ise taban fiyattan günü kapattı.
Borsada geride kalan haftanın ilk işlem günü BİST100 endeksi yüzde 1,60 düşüşle 9514,01 puandan kapanış yaptı. 20 Mayıs Pazartesi gününü 5 hisse taban, 16 hisse ise tavan fiyattan tamamladı.
İşte salı günü en çok düşen hisseler...
10 - Edip Gayrimenkul Yatırım Sanayi ve Ticaret A.Ş. (EDIP)
Kapanış Fiyatı: 35,28 TL
Yüzdelik Değişim: %−7,35
9 - Sönmez Filament Sentetik İplik ve Elyaf Sanayi A.Ş. (SONME)
Kapanış Fiyatı: 108,50 TL
Yüzdelik Değişim: %−7,82