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  4. Yatırımcılar dikkat: Borsada kazandıran-kaybettirenler açıklandı! 5 hisse taban 16 hisse tavan yaptı

Yatırımcılar dikkat: Borsada kazandıran-kaybettirenler açıklandı! 5 hisse taban 16 hisse tavan yaptı

Borsa İstanbul’da 20 Mayıs Salı günü en çok kazandıran ve en çok kaybettiren hisseler belli olurken, bazı hisseler tavan yaptı, bazıları ise taban fiyattan günü kapattı.

Yatırımcılar dikkat: Borsada kazandıran-kaybettirenler açıklandı! 5 hisse taban 16 hisse tavan yaptı - Sayfa 1

Borsada geride kalan haftanın ilk işlem günü BİST100 endeksi yüzde 1,60 düşüşle 9514,01 puandan kapanış yaptı. 20 Mayıs Pazartesi gününü 5 hisse taban, 16 hisse ise tavan fiyattan tamamladı.

İşte salı günü en çok düşen hisseler...

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Yatırımcılar dikkat: Borsada kazandıran-kaybettirenler açıklandı! 5 hisse taban 16 hisse tavan yaptı - Sayfa 2

10 - Edip Gayrimenkul Yatırım Sanayi ve Ticaret A.Ş. (EDIP)
Kapanış Fiyatı: 35,28 TL
Yüzdelik Değişim: %−7,35

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Yatırımcılar dikkat: Borsada kazandıran-kaybettirenler açıklandı! 5 hisse taban 16 hisse tavan yaptı - Sayfa 3

9 - Sönmez Filament Sentetik İplik ve Elyaf Sanayi A.Ş. (SONME)
Kapanış Fiyatı: 108,50 TL
Yüzdelik Değişim: %−7,82

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Yatırımcılar dikkat: Borsada kazandıran-kaybettirenler açıklandı! 5 hisse taban 16 hisse tavan yaptı - Sayfa 4

8 - Pardus Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş. (PRDGS)
Kapanış Fiyatı: 6,11 TL
Yüzdelik Değişim: %−7,84

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