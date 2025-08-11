  1. Ekonomim
  2. Foto Galeri
  3. Ekonomi
  4. Yatırımcılar dikkat: Borsada kazandıran-kaybettirenler açıklandı! 9 hisse taban 21 hisse tavan yaptı

Yatırımcılar dikkat: Borsada kazandıran-kaybettirenler açıklandı! 9 hisse taban 21 hisse tavan yaptı

Haftanın ilk işlem gününde Borsa İstanbul’da en çok kazandıran ve en çok kaybettiren hisseler belli oldu.

Yatırımcılar dikkat: Borsada kazandıran-kaybettirenler açıklandı! 9 hisse taban 21 hisse tavan yaptı - Sayfa 1

Borsada 11 Ağustos Pazartesi işlem günü BİST100 endeksi yüzde 0,60 yükselişle 11.038,32 puandan kapanış yaptı. Günün seansında 9 hisse senedi taban fiyattan, 21 hisse senedi ise tavan fiyattan işlem görerek pozitif seansı tamamladı.

İşte günün en çok düşen hisseleri...

1 | 21
Yatırımcılar dikkat: Borsada kazandıran-kaybettirenler açıklandı! 9 hisse taban 21 hisse tavan yaptı - Sayfa 2

10 - Tukaş Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş. (TUKAS)
Kapanış Fiyatı: 3,05 TL
Yüzdelik değişim: yüzde -7,58

2 | 21
Yatırımcılar dikkat: Borsada kazandıran-kaybettirenler açıklandı! 9 hisse taban 21 hisse tavan yaptı - Sayfa 3

9 - İZ Yatırım Holding A.Ş. (IZINV)
Kapanış Fiyatı: 62,10 TL
Yüzdelik değişim: yüzde -9,93

3 | 21
Yatırımcılar dikkat: Borsada kazandıran-kaybettirenler açıklandı! 9 hisse taban 21 hisse tavan yaptı - Sayfa 4

8 - Baştaş Başkent Çimento Sanayi ve Ticaret A.Ş. (BASCM)
Kapanış Fiyatı: 16,64 TL
Yüzdelik değişim: yüzde -9,96

4 | 21