Yatırımcılar dikkat: Borsada kazandıran-kaybettirenler açıklandı! 9 hisse taban 21 hisse tavan yaptı
Haftanın ilk işlem gününde Borsa İstanbul’da en çok kazandıran ve en çok kaybettiren hisseler belli oldu.
Borsada 11 Ağustos Pazartesi işlem günü BİST100 endeksi yüzde 0,60 yükselişle 11.038,32 puandan kapanış yaptı. Günün seansında 9 hisse senedi taban fiyattan, 21 hisse senedi ise tavan fiyattan işlem görerek pozitif seansı tamamladı.
İşte günün en çok düşen hisseleri...
10 - Tukaş Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş. (TUKAS)
Kapanış Fiyatı: 3,05 TL
Yüzdelik değişim: yüzde -7,58
