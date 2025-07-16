Yatırımcılar dikkat: Bu şirketler adeta uçuşa geçti! Satışlarını en çok arttıran 10 şirket açıklandı
Borsa İstanbul'da halka açık işlem gören şirketler arasında satışlarını en fazla artıran şirketler açıklandı.
Borsa İstanbul’da 2025 yılı ikinci çeyrek bilanço dönemi önümüzdeki günlerde başlayacak. Bu süreç öncesinde, halka açık şirketlerin ilk çeyrek performanslarına ilişkin dikkat çeken veriler ortaya çıktı. İlk çeyrekte, satış hasılatını geçen yılın aynı dönemine göre en yüksek oranda artıran şirketler belli oldu.
İşte borsada satışlarını en fazla artıran 10 şirket...
9 - Tera Yatırım Teknolojileri Holding A.Ş. (Pera Yatırım Holding A.Ş.) (PEHOL)
Yıllık satışlar değişimi: Yüzde 357,94