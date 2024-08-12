Yatırımcılar dikkat! Risk ortamında borsa mı altın mı daha cazip? İşte yeni tahminler...
Geçen hafta küresel piyasalar başta olmak üzere altın, petrol gibi değerli emtialar ve yurt içinde BIST 100 endeksindeki türbülans dikkat çekti. Cuma günü borsa 9 bin 907 puana çekilirken, gram altın fiyatı hızla yükseldi. Sert hareketler sonrası piyasalara dair yeni tahminler açıklandı. Peki riskin yüksek olduğu dönemlerde hangi yatırım araçları mantıklı? İşte detaylar...
Piyasalarda geçtiğimiz hafta itibarıyla tansiyon yükseldi. Küresel borsalar, kripto paralar, altın, petrol gibi varlıklarda türbülans dikkat çekti. Cuma günü Borsa İstanbul 10 bin puan olan kritik eşiğin altına sarktı. Gram altında yeniden 2600 liranın üzerinde fiyatlamalar görüldü.
1 milyon yatırımcı piyasadan çıktı
Borsada yatırımcı sayısı yaz aylarında 1 milyona yakın düşüş gösterdi. Verilere göre mayıs ayında 8 milyon 328 bin 250 olan pay senedi yatırımcı sayısı, 9 Ağustos Cuma günü 7 milyon 362 bin 644’e indi. Bu dönemde borsadaki yatırımcı sayısı 965 bin 606 kişi azaldı.
Özellikle riskin arttığı bu dönemlerde yatırımcı tercihleri de değişkenlik gösteriyor.
Peki altın, borsa ve dolar gibi yatırım araçlarına bakıldığında şu anda portföylerde ağırlıklar ne olmalı? Altın ve borsa için yeni hedefler neler?
İşte cuma günü borsadaki sert satışın nedeni!
Konuyla ilgili merak edilenleri açıklayan Ekonomist Hikmet Baydar şu ifadeleri kullandı:
“Sanayi üretimi verisinin yıllık bazda %4.7 düşüş göstermesi, özellikle imalat sanayi üretiminin yıllık bazda %6.9 gibi ciddi oranda gerilemesi sanayi sektörü için oldukça olumsuz bir veri ve aynı zamanda şirketlerin gelecekteki değeri ile ilgili de soru işaretleri uyandırabilecek boyuttadır.