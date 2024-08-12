Yatırımcılar dikkat! Risk ortamında borsa mı altın mı daha cazip? İşte yeni tahminler...

1 milyon yatırımcı piyasadan çıktı

Borsada yatırımcı sayısı yaz aylarında 1 milyona yakın düşüş gösterdi. Verilere göre mayıs ayında 8 milyon 328 bin 250 olan pay senedi yatırımcı sayısı, 9 Ağustos Cuma günü 7 milyon 362 bin 644’e indi. Bu dönemde borsadaki yatırımcı sayısı 965 bin 606 kişi azaldı.