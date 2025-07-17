Yatırımcılar durmadı: Bu hisselere adeta para yağdı! 6 milyar TL'yi aşan dev işlem farkı!
Borsanın yükselişle kapandığı haftanın üçüncü işlem gününde en çok para girişi ve para çıkışının olduğu hisseler belli oldu.
Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, haftanın üçüncü işlem günü olan 17 Temmuz'u yüzde 2,46 artışla 10.370,71 puandan tamamladı. Gün sonunda BIST 100 endeksinde +5,68 milyar TL, BIST 30 endeksinde ise +4,95 milyar TL aktif fark oluştu. Tüm hisseler toplamında ise +6,46 milyar TL aktif işlem farkı kaydedildi.
İşte perşembe günü en çok para çıkışı olan hisseler...
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