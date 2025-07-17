Yatırımcılar durmadı: Bu hisselere adeta para yağdı! 6 milyar TL'yi aşan dev işlem farkı!

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, haftanın üçüncü işlem günü olan 17 Temmuz'u yüzde 2,46 artışla 10.370,71 puandan tamamladı. Gün sonunda BIST 100 endeksinde +5,68 milyar TL, BIST 30 endeksinde ise +4,95 milyar TL aktif fark oluştu. Tüm hisseler toplamında ise +6,46 milyar TL aktif işlem farkı kaydedildi.

İşte perşembe günü en çok para çıkışı olan hisseler...