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  4. Yatırımcılar durmadı: Bu hisselere adeta para yağdı! 6 milyar TL'yi aşan dev işlem farkı!

Yatırımcılar durmadı: Bu hisselere adeta para yağdı! 6 milyar TL'yi aşan dev işlem farkı!

Borsanın yükselişle kapandığı haftanın üçüncü işlem gününde en çok para girişi ve para çıkışının olduğu hisseler belli oldu.

Yatırımcılar durmadı: Bu hisselere adeta para yağdı! 6 milyar TL'yi aşan dev işlem farkı! - Sayfa 1

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, haftanın üçüncü işlem günü olan 17 Temmuz'u yüzde 2,46 artışla 10.370,71 puandan tamamladı. Gün sonunda BIST 100 endeksinde +5,68 milyar TL, BIST 30 endeksinde ise +4,95 milyar TL aktif fark oluştu. Tüm hisseler toplamında ise +6,46 milyar TL aktif işlem farkı kaydedildi.

İşte perşembe günü en çok para çıkışı olan hisseler...

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Yatırımcılar durmadı: Bu hisselere adeta para yağdı! 6 milyar TL'yi aşan dev işlem farkı! - Sayfa 2

10. İhlas Holding A.Ş. (IHLAS)
Aktif Fark (TL): -74.167.000

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Yatırımcılar durmadı: Bu hisselere adeta para yağdı! 6 milyar TL'yi aşan dev işlem farkı! - Sayfa 3

9. Işıklar Enerji ve Yapı Holding A.Ş. (IEYHO)
Aktif Fark (TL): -90.165.000

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Yatırımcılar durmadı: Bu hisselere adeta para yağdı! 6 milyar TL'yi aşan dev işlem farkı! - Sayfa 4

8. Ahlatcı Doğal Gaz Dağıtım Enerji ve Yatırım A.Ş. (AHGAZ)
Aktif Fark (TL): -95.208.000

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