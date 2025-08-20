Yatırımcılar durmadı: Bu hisselere adeta para yağdı! 7 milyar TL'yi aşan dev işlem farkı!

Borsada geride kalan günde BİST100 endeksi yüzde 1,58 artışla 11.134,73 puandan kapanış yaptı. 20 Ağustos Çarşamba günü BİST100 endeksinde aktif alış-satış farkı +7.159.992.000 TL olurken, BİST30 endeksinde bu fark +7.176.177.000 TL olarak gerçekleşti. Tüm hisselerde ise toplam aktif işlem farkı +2.364.743.000 TL seviyesinde kaydedildi.

İşte en çok para çıkışının olduğu hisseler...