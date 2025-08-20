Yatırımcılar durmadı: Bu hisselere adeta para yağdı! 7 milyar TL'yi aşan dev işlem farkı!
Borsanın yükselişle kapandığı haftanın üçüncü işlem gününde en çok para girişi ve para çıkışının olduğu hisseler belli oldu.
Borsada geride kalan günde BİST100 endeksi yüzde 1,58 artışla 11.134,73 puandan kapanış yaptı. 20 Ağustos Çarşamba günü BİST100 endeksinde aktif alış-satış farkı +7.159.992.000 TL olurken, BİST30 endeksinde bu fark +7.176.177.000 TL olarak gerçekleşti. Tüm hisselerde ise toplam aktif işlem farkı +2.364.743.000 TL seviyesinde kaydedildi.
İşte en çok para çıkışının olduğu hisseler...
1 | 21