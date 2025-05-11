Yatırımcılar en çok bu 20 hisseyi tercih etti! İşte Borsa İstanbul’un en gözde şirketleri...
Borsa İstanbul'da bu hafta, halka açık şirketler arasında yatırımcıların en fazla tercih ettiği 20 hisse açıklandı.
Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 5-9 Mayıs haftasında yüzde 2,43 oranında değer kazandı. Fintables’e göre BIST 100 endeksinde işlem gören şirketler baz alınarak yapılan araştırmaya göre yatırımcıların en çok tercih ettiği halka açık şirketler belli oldu.
İşte yatırımcıların en çok tercih ettiği hisseler...
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