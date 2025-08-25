  1. Ekonomim
  4. Yatırımcılar gözünü bu 10 hisseye çevirdi: 2,8 milyar TL’lik dev para girişi!

Borsa İstanbul'da haftanın ilk işlem gününde en çok para girişi ve çıkışının yaşandığı hisseler belli oldu.

Borsa İstanbul’da 25 Ağustos Pazartesi günü BİST100 endeksi yüzde 0,93 yükselişle 11.477,80 puandan günü tamamladı. Endeks değer kazansa da aktif işlemlerde denge tersine döndü. BİST100’de aktif fark –626,6 milyon TL, BİST30’da ise –630,4 milyon TL olarak gerçekleşti. Tüm hisseler bazında toplam –2,1 milyar TL’lik negatif işlem farkı dikkat çekti.

İşte pazartesi günü en çok para çıkışının olduğu hisseler...

10 - Akbank T.A.Ş. (AKBNK)
Aktif Fark: –187 milyon 859 bin TL

9 - Sasa Polyester Sanayi A.Ş. (SASA)
Aktif Fark: –196 milyon 940 bin TL

8 - Emlak Konut Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. (EKGYO)
Aktif Fark: –226 milyon 410 bin TL

