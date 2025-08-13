Yatırımcılar gözünü bu 10 hisseye çevirdi: Bir günde 4,2 milyar TL’lik dev para girişi!

Borsada haftanın üçüncü işlem gününde BİST100 endeksi yüzde -0,04 değişimle 10.949,95 puandan kapanış yaptı. 13 Ağustos Çarşamba günü BİST100 endeksinde aktif alış-satışlarda +2.305.273.000 TL aktif fark oluşurken, BİST30 endeksinde +2.946.014.000 TL aktif fark gerçekleşti. Tüm hisselerde ise -490.886.000 TL aktif işlem farkı kaydedildi.

İşte en çok para girişinin olduğu hisseler...