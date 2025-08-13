  1. Ekonomim
  2. Foto Galeri
  3. Ekonomi
  4. Yatırımcılar gözünü bu 10 hisseye çevirdi: Bir günde 4,2 milyar TL’lik dev para girişi!

Yatırımcılar gözünü bu 10 hisseye çevirdi: Bir günde 4,2 milyar TL’lik dev para girişi!

Borsa İstanbul'da haftanın üçüncü işlem gününde en çok para girişi ve çıkışının yaşandığı hisseler belli oldu.

Yatırımcılar gözünü bu 10 hisseye çevirdi: Bir günde 4,2 milyar TL’lik dev para girişi! - Sayfa 1

Borsada haftanın üçüncü işlem gününde BİST100 endeksi yüzde -0,04 değişimle 10.949,95 puandan kapanış yaptı. 13 Ağustos Çarşamba günü BİST100 endeksinde aktif alış-satışlarda +2.305.273.000 TL aktif fark oluşurken, BİST30 endeksinde +2.946.014.000 TL aktif fark gerçekleşti. Tüm hisselerde ise -490.886.000 TL aktif işlem farkı kaydedildi.

İşte en çok para girişinin olduğu hisseler...

1 | 11
Yatırımcılar gözünü bu 10 hisseye çevirdi: Bir günde 4,2 milyar TL’lik dev para girişi! - Sayfa 2

10 - Oba Makarnacılık Sanayi ve Ticaret A.Ş. (OBAMS)
Aktif Fark: +128.210.900 TL

2 | 11
Yatırımcılar gözünü bu 10 hisseye çevirdi: Bir günde 4,2 milyar TL’lik dev para girişi! - Sayfa 3

9 - Hacı Ömer Sabancı Holding A.Ş. (SAHOL)
Aktif Fark: +142.115.100 TL

3 | 11
Yatırımcılar gözünü bu 10 hisseye çevirdi: Bir günde 4,2 milyar TL’lik dev para girişi! - Sayfa 4

8 - Vera Konsept Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. (VRGYO)
Aktif Fark: +149.483.400 TL

4 | 11