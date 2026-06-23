Yatırımcılar hangi hisselere koştu, hangilerinden çıktı?

Merkezi Kayıt Kuruluşu'nun (MKK) 15-19 Haziran haftasına ilişkin verileri, bazı hisselerde yatırımcı ilgisinin belirgin şekilde arttığını, bazı hisselerde ise yatırımcı sayısının gerilediğini ortaya koydu. Geçtiğimiz hafta yatırımcı sayısında en güçlü artış Bera Holding'de (BERA) yaşanırken, en sert düşüş Türk Hava Yolları (THYAO) hisselerinde görüldü.

Yatırımcı sayısı en fazla artan hisseler...