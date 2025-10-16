Yatırımcılar heyecanlanacak: 13 hisse için hedef fiyatlar değişti! Tüpraş, Akbank, İş GYO, Sinpaş...
Haftanın dördüncü işlem gününde, 3 aracı kurum, 13 hisse için hedef fiyat tahminlerini yatırımcılarla paylaştı.
Borsa İstanbul’da 16 Ekim Perşembe günü BIST 100 endeksi, işlem gününü yüzde 0,90 düşüşle 10.370,78 puan seviyesinden tamamladı. Piyasalarda, halka açık şirketler için 3 aracı kurum araştırma raporları ve hedef fiyat tahminlerini yatırımcılarla paylaştı.
İşte açıklanan hedef fiyatlar...
TÜPRAŞ - Türkiye Petrol Rafinerileri A.Ş. (TUPRS)
Global Menkul Değerler, 253,00 TL hedef fiyat vererek al tavsiyesi verdi.
Sinpaş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. (SNGYO)
Marbaş Menkul Değerler, 10,51 TL hedef fiyat vererek al tavsiyesi verdi.