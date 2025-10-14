Yatırımcılar için fiyatın kilit noktası! Borsada pivot nedir?

Pivot nedir?

Borsada pivot, bir hisse senedi veya endeksin kritik fiyat seviyesini gösterir. Bu fiyat seviyesi, yatırımcılara piyasanın yukarı mı yoksa aşağı mı hareket edeceği konusunda fikir verir. Pivot, teknik analizde fiyatın denge noktası olarak kabul edilir. Genellikle bir önceki günün yüksek, düşük ve kapanış fiyatlarından hesaplanır. Bu hesaplama yöntemi, kısa vadeli trendleri takip etmeye olanak sağlar. Pivot seviyesi, hem bireysel yatırımcılar hem de kurumlar tarafından izlenir. Fiyat pivot seviyesinin üzerinde hareket ederse, yükseliş trendinin devam edebileceği öngörülür. Pivotun altında kalması ise düşüş baskısının göstergesidir. Günlük işlem yapan yatırımcılar, pivot seviyelerini giriş ve çıkış noktası olarak kullanabilir. Bu yönüyle pivot, piyasada fiyat hareketlerini anlamak için temel bir referans noktasıdır.