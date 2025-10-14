Yatırımcılar için fiyatın kilit noktası! Borsada pivot nedir?
Borsada pivot, yatırımcıların kısa vadeli fiyat hareketlerini takip etmek ve alım-satım stratejilerini planlamak için kullandığı kritik fiyat seviyesidir. Pivot noktaları, destek ve direnç seviyelerini göstererek, piyasanın yönünü anlamaya yardımcı olur ve karar verme sürecini kolaylaştırır.
Pivot nedir?
Borsada pivot, bir hisse senedi veya endeksin kritik fiyat seviyesini gösterir. Bu fiyat seviyesi, yatırımcılara piyasanın yukarı mı yoksa aşağı mı hareket edeceği konusunda fikir verir. Pivot, teknik analizde fiyatın denge noktası olarak kabul edilir. Genellikle bir önceki günün yüksek, düşük ve kapanış fiyatlarından hesaplanır. Bu hesaplama yöntemi, kısa vadeli trendleri takip etmeye olanak sağlar. Pivot seviyesi, hem bireysel yatırımcılar hem de kurumlar tarafından izlenir. Fiyat pivot seviyesinin üzerinde hareket ederse, yükseliş trendinin devam edebileceği öngörülür. Pivotun altında kalması ise düşüş baskısının göstergesidir. Günlük işlem yapan yatırımcılar, pivot seviyelerini giriş ve çıkış noktası olarak kullanabilir. Bu yönüyle pivot, piyasada fiyat hareketlerini anlamak için temel bir referans noktasıdır.
Pivot nasıl hesaplanır?
Pivot hesaplaması, teknik analizde sık kullanılan bir yöntemdir. Temel formül, bir önceki günün yüksek, düşük ve kapanış fiyatlarının toplamının üçe bölünmesiyle bulunur. Bu seviyeye pivot noktası denir. Bunun yanı sıra, pivotun üstünde ve altında direnç ve destek seviyeleri belirlenir. Direnç seviyeleri genellikle R1, R2, R3 olarak adlandırılır. Destek seviyeleri ise S1, S2, S3 şeklinde gösterilir. Bu seviyeler, yatırımcıların fiyatın nerede durabileceğini veya kırılabileceğini anlamasına yardımcı olur. Pivot hesapları, hem günlük hem de haftalık bazda yapılabilir. Fiyatın bu seviyelerle ilişkisi, alım-satım kararlarında yol gösterir. Pivot, basit hesaplanabilmesi nedeniyle kısa vadeli işlem yapanlar tarafından tercih edilir.
Pivot ve destek seviyeleri
Destek seviyeleri, fiyatın aşağı yönlü hareketini durdurabileceği kritik noktalardır. Pivot analizi sayesinde bu noktalar önceden belirlenebilir. Fiyat destek seviyelerine yaklaşırsa, alıcıların piyasaya girmesi ve fiyatı yukarı çekmesi beklenir. Destek seviyeleri, yatırımcılar için potansiyel alım fırsatları oluşturur. Ayrıca fiyat bu seviyelerin altına düşerse, satış baskısı artabilir. Pivot destekleri, risk yönetimi açısından da önemlidir. İşlem stratejileri destek seviyelerine göre şekillendirilebilir. Bu noktalar, özellikle kısa vadeli yatırımcıların stop-loss planlamasında kullanılır. Destek ve pivot ilişkisi, fiyatın denge noktalarını ortaya çıkarır. Böylece yatırımcılar piyasa hareketlerini daha iyi analiz edebilir.
Pivot ve direnç seviyeleri
Direnç seviyeleri, fiyatın yukarı yönlü hareketini sınırlayan kritik noktalardır. Pivot analizi, direnç seviyelerini belirlemede yardımcı olur. Fiyat direnç seviyelerine yaklaşırsa, satış baskısı artabilir ve yükseliş sınırlanabilir. Direnç noktaları, yatırımcılar için potansiyel kar realizasyonu alanlarıdır. Fiyat bu seviyeleri kırabilirse, yükseliş trendi güç kazanır. Direnç ve pivot ilişkisi, kısa vadeli fiyat hareketlerini anlamaya katkı sağlar. Özellikle günlük ve haftalık işlem yapanlar, direnç seviyelerini strateji noktası olarak kullanır. Dirençler, aynı zamanda piyasada alım-satım dengelerini gözlemlemek için önemlidir. Pivot seviyeleri ile birlikte direnç analizi, risk ve fırsat yönetiminde rehber olur.