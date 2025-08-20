Yatırımcılar merakla bekliyordu! 5 şirket temettü kararını duyurdu: MARTI, BALAT, YGYO, YESIL, YYAPI
Borsa İstanbul'da haftanın üçüncü işlem gününde 5 şirket temettü kararını açıkladı.
Yatırımcıların merakla takip ettiği temettü süreci devam ediyor. Borsa İstanbul’da 20 Ağustos Çarşamba günü, halka açık 5 şirket temettü kararlarını Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) bildirdi.
İşte bugün temettü kararı açıklayan şirketler...
Balatacılar Balatacılık Sanayi ve Ticaret A.Ş. (BALAT)
Genel Kurul kararıyla temettü dağıtmayacak.
