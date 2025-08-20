  1. Ekonomim
Yatırımcılar merakla bekliyordu! 5 şirket temettü kararını duyurdu: MARTI, BALAT, YGYO, YESIL, YYAPI

Borsa İstanbul'da haftanın üçüncü işlem gününde 5 şirket temettü kararını açıkladı.

Yatırımcıların merakla takip ettiği temettü süreci devam ediyor. Borsa İstanbul’da 20 Ağustos Çarşamba günü, halka açık 5 şirket temettü kararlarını Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) bildirdi.

İşte bugün temettü kararı açıklayan şirketler...

Martı Otel İşletmeleri A.Ş. (MARTI)

Genel Kurul kararıyla temettü dağıtmayacak.

Balatacılar Balatacılık Sanayi ve Ticaret A.Ş. (BALAT)

Genel Kurul kararıyla temettü dağıtmayacak.

Yeşil Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. (YGYO)

Genel Kurul kararıyla temettü dağıtmayacak.

