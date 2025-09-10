Yatırımcılar radara aldı! İşte borsada en yüksek getiri potansiyeli olan hisseler
Aracı kurum ve bankaların, şirketlerin 2026 ilk 6 aya ilişkin mali tablolarının yayınlanması ile birlikte gelecek 12 aya ilişkin verdikleri hedef fiyatlar sonrasında Borsa İstanbul'da getiri potansiyeli en yüksek hisseler belli oldu.
30 aracı kurum ve bankanın yayınladıkları araştırma, gelecek 12 aya ilişkin hedef fiyatlara göre, en yüksek getiri potansiyeli veren hisseleri sıraladı.
ForInvest Haber'e göre en yüksek getiri potansiyeli sunan hisse Astor oldu. İkinci sırada ANSGR, üçüncü sırada ANHYT geldi.
TAV Havalimanları Sabancı Holding, Koç Holding, Turkcell, Şok Marketler ve Coca-Cola içecek ilk 10'da yer aldılar.