Yatırımcılar rahat nefes alacak! Yasaklar kalkıyor: Bu hafta 18 hisse için tedbirler bitiyor
Borsa İstanbul'da işlem gören 18 hisse üzerindeki tedbirler bu hafta sona erecek. 27 ve 29 Ekim tarihlerinde sona erecek tedbirlerle, söz konusu hisseler yeniden serbest işlem koşullarına kavuşacak.
Borsa İstanbul’da 27-31 Ekim 2025 işlem haftasında, daha önce Volatilite Bazlı Tedbir Sistemi (VBTS) kapsamında tedbir kararı alınan 18 hisse senedi üzerindeki açığa satış, kredili işlem, brüt takas ve emir paketi tedbirleri sona eriyor. Bu hisseler, belirtilen tarihler itibarıyla tedbir kararı olmadan işlem görmeye başlayacak. Yatırımcılar, söz konusu hisselerde artık serbest işlem koşullarında alım satım yapabilecek.
İşte tedbirleri kaldırılacak hisseler...
Euro Kapital Yatırım Ortaklığı A.Ş. (EUKYO) – 27 Ekim Pazartesi
– Kredili işlem yasağı
– Brüt takas
– Emir paketi
Selva Gıda Sanayi A.Ş. (SELVA) – 27 Ekim Pazartesi
– Kredili işlem yasağı
– Brüt takas
– Emir paketi