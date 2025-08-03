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  4. Yatırımcılar yön değiştirdi! Borsada para bu 10 hisseye aktı: Dev giriş ve çıkışlar yaşandı

Yatırımcılar yön değiştirdi! Borsada para bu 10 hisseye aktı: Dev giriş ve çıkışlar yaşandı

Geride kalan haftada borsada en fazla para girişinin ve çıkışının yaşandığı 10 hisse belli oldu.

Yatırımcılar yön değiştirdi! Borsada para bu 10 hisseye aktı: Dev giriş ve çıkışlar yaşandı - Sayfa 1

Borsa İstanbul'da BİST100 endeksi, 28 Temmuz - 1 Ağustos haftasını yüzde 0,98 yükselişle 10.746,98 puandan kapattı. Bu hafta BİST100 endeksinde toplam aktif işlem farkı +4 milyar 618 milyon 226 bin TL olarak gerçekleşti. BİST30 endeksinde ise +3 milyar 968 milyon 580 bin TL seviyesinde aktif fark oluştu. Ancak tüm hisseler genelinde bakıldığında, -4 milyar 554 milyon 227 bin TL ile negatif bir aktif işlem farkı kaydedildi. 

İşte bu hafta en çok para çıkışı olan hisseler...

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Yatırımcılar yön değiştirdi! Borsada para bu 10 hisseye aktı: Dev giriş ve çıkışlar yaşandı - Sayfa 2

10 - Tüpraş Türkiye Petrol Rafinerileri A.Ş. (TUPRS)
Aktif fark: -283 milyon 700 bin TL

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Yatırımcılar yön değiştirdi! Borsada para bu 10 hisseye aktı: Dev giriş ve çıkışlar yaşandı - Sayfa 3

9 - Adese Gayrimenkul Yatırım A.Ş (ADESE)
Aktif fark: -289 milyon 141 bin TL

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Yatırımcılar yön değiştirdi! Borsada para bu 10 hisseye aktı: Dev giriş ve çıkışlar yaşandı - Sayfa 4

8 - Çemaş Döküm Sanayi A.Ş. (CEMAS)
Aktif fark: -318 milyon 374 bin TL

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