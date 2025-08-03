Yatırımcılar yön değiştirdi! Borsada para bu 10 hisseye aktı: Dev giriş ve çıkışlar yaşandı

Borsa İstanbul'da BİST100 endeksi, 28 Temmuz - 1 Ağustos haftasını yüzde 0,98 yükselişle 10.746,98 puandan kapattı. Bu hafta BİST100 endeksinde toplam aktif işlem farkı +4 milyar 618 milyon 226 bin TL olarak gerçekleşti. BİST30 endeksinde ise +3 milyar 968 milyon 580 bin TL seviyesinde aktif fark oluştu. Ancak tüm hisseler genelinde bakıldığında, -4 milyar 554 milyon 227 bin TL ile negatif bir aktif işlem farkı kaydedildi.

İşte bu hafta en çok para çıkışı olan hisseler...